El jugador de Central que fue de visita a su club de origen y formó parte de una jornada benéfica

Muchos jugadores y exfutbolistas participaron de la movida, en la que se juntaron juguetes y alimentos. Además, el club inauguró su nueva iluminaria

Elbio Evangeliste

3 de enero 2026 · 14:16hs
Muchos futbolistas y exjugadores formaron parte de una noche especial en Cocepción del Uruguay.

En medio del receso y con los futbolistas de vacaciones, siempre hay lugar para juntadas y reencuentros. En un club de donde se inició de muy chico, hubo una jornada a beneficio y un futbolista de Central estuvo presente. Fue uno entre tantos otros jugadores surgidos en esa ciudad.

La referencia corre para Santiago Segovia, el juvenil volante ofensivo que participó de la jornada solidaria que se llevó a cabo en Concepción del Uruguay, más precisamente en el club Engranaje, donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

Todos en Engranaje

El Club Atlético Engranaje de Concepción del Uruguay fue sede de un evento benéfico que contó con la participación de jugadores reconocidos de la ciudad, profesionales y retirados, ante un gran marco de público que se acercó con donaciones. La ocasión sirvió para que la institución entrerriana inaugurara la nueva luminaria de la cancha principal.

Segovia
Segovia, el jugador de Central, con e DT que lo formó y la la delegada de la categoría 2007.

La iniciativa comandada por la dirigencia del conjunto entrerriano constó de un partido amistoso entre el plantel de primera división del Mecánico y un seleccionado de destacados futbolistas oriundos de La Histórica. También se realizaron shows de música en vivo, con la banda The 600 Rock y Pitingo Izaguirre con su repertorio de folklore, producidos por Doble XX.

Santiago Segovia, entre tantos otros

Segovia fue uno de los participantes del evento y de los que más atracción generó, justamente por ser un futbolista en actividad. Además del jugador canalla estuvieron: Mauro Díaz, Facundo Bonvín, Mauro Quiroga, Kevin Nicolás Retamar, Nicolás Torres, Luciano Leguizamón, Francisco Borda, Esteban Montesano, Camilo Viganoni, Nahuel Valenzuela, Jonathan Benítez, Agustín Griego, Nicolás Musico, Matías Padilla, Rodrigo Berón y los dos jóvenes de la casa, Nahuel Marnini, hoy jugador de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Segovia2
El jugador de Central posa con algunos excompañeros del club Engranaje, de Concepción del Uruguay.

Al final del partido, el iluminado y renovado campo de juego fue abierto al público, para poder tomarse fotos y dialogar con los protagonistas, y para disfrutar de cerca la música que sonaba en vivo.

Los juguetes y los alimentos no perecederos fueron recaudados con ayuda del grupo de Scout Río de los Pájaros, y estarán destinados a distintos comedores de la ciudad y a la Pediatría del Hospital Justo José de Urquiza.

Segovia5
La camiseta de Santiago Segovia estuvo presente en la jornada benéfica del club entrerriano.

