Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

La AFA oficializó el cronograma para el inicio del campeonato. La fecha inaugural se desarrollará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de enero

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, que comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta mayo. Este calendario más breve de lo habitual se debe al inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El Torneo Apertura 2026 comenzará ese día con cinco partidos. Además, tres jornadas (la 2, 7 y 10) se jugarán entre semana, mientras que la sexta jornada será el interzonal.

El jueves 22 a las 17, Aldosivi recibirá a Defensa y Justicia en el estadio José María Minella de Mar del Plata en el marco del partido inaugural del campeonato. Por su parte, Newell’s debutará como visitante frente a Talleres de Córdoba el viernes 23 a las 22.15, mientras que Central jugará en el Gigante de Arroyito ante Belgrano el sábado 24 a las 22 .

Uno de los puntos centrales del cronograma es la implementación del horario de verano hasta la décima fecha. Esta medida implica que ningún encuentro comenzará antes de las 17 , con el objetivo de evitar las altas temperaturas perjudiciales para el desarrollo de los encuentros.

Desde la organización también establecieron un descanso mínimo de 72 horas entre partidos, aunque la Liga buscará ampliar ese margen a 96 horas en las jornadas que se disputen entre semana, siempre que el calendario lo permita. Además, la AFA coordinó el calendario del Torneo Apertura con el de la Copa Argentina, con el fin de garantizar el descanso necesario para los clubes que deban disputar los 32avos de final.

Otro criterio del fixture es la distribución de los partidos a lo largo de cuatro días, con un máximo de cuatro encuentros por jornada, para reducir la superposición de horarios.

Las últimas cuatro fechas (de la 13 a la 16) se definirán más adelante. La Liga aguardará la confirmación de los compromisos de los equipos que participen en competiciones internacionales, cuyas primeras jornadas se jugarán a comienzos de abril.

Cronograma de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia de Mendoza – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia de La Plata – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)