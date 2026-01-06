La Capital | Ovación | Torneo Apertura

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

La AFA oficializó el cronograma para el inicio del campeonato. La fecha inaugural se desarrollará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de enero

6 de enero 2026 · 11:29hs
Central iniciará el campeonato ante Belgrano

Central iniciará el campeonato ante Belgrano, mientras que Newell’s debutará frente a Talleres

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, que comenzará el jueves 22 de enero y se extenderá hasta mayo. Este calendario más breve de lo habitual se debe al inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El Torneo Apertura 2026 comenzará ese día con cinco partidos. Además, tres jornadas (la 2, 7 y 10) se jugarán entre semana, mientras que la sexta jornada será el interzonal.

El jueves 22 a las 17, Aldosivi recibirá a Defensa y Justicia en el estadio José María Minella de Mar del Plata en el marco del partido inaugural del campeonato. Por su parte, Newell’s debutará como visitante frente a Talleres de Córdoba el viernes 23 a las 22.15, mientras que Central jugará en el Gigante de Arroyito ante Belgrano el sábado 24 a las 22.

Uno de los puntos centrales del cronograma es la implementación del horario de verano hasta la décima fecha. Esta medida implica que ningún encuentro comenzará antes de las 17, con el objetivo de evitar las altas temperaturas perjudiciales para el desarrollo de los encuentros.

Desde la organización también establecieron un descanso mínimo de 72 horas entre partidos, aunque la Liga buscará ampliar ese margen a 96 horas en las jornadas que se disputen entre semana, siempre que el calendario lo permita. Además, la AFA coordinó el calendario del Torneo Apertura con el de la Copa Argentina, con el fin de garantizar el descanso necesario para los clubes que deban disputar los 32avos de final.

Otro criterio del fixture es la distribución de los partidos a lo largo de cuatro días, con un máximo de cuatro encuentros por jornada, para reducir la superposición de horarios.

Las últimas cuatro fechas (de la 13 a la 16) se definirán más adelante. La Liga aguardará la confirmación de los compromisos de los equipos que participen en competiciones internacionales, cuyas primeras jornadas se jugarán a comienzos de abril.

>> Leer más: Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Cronograma de la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia de Mendoza – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia de La Plata – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

Noticias relacionadas
Gino Peruzzi, quien nació en Corral de Bustos como Ruggeri y el Cai Aimar, jugó con Lionel Messi cuando Sabella era el DT.

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Los hermanos sean unidos. El chileno Lucas del Río y el argentino Bruno Jacomy ganaron la segunda etapa del Dakar.

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El presidente de Leones FC, Matías Messi, les da la bienvenida al plantel que conducirá Franco Ferlazzo. Junto a ellos estuvo el director deportivo, Daniel Quinteros.

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

boca jugara un amistoso con millonarios para homenajear a miguel angel russo

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: No voy a permitir que hablen de abuso infantil

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Información General

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre