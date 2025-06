Jaminton Campaz se calzó el traje de titular en la selección antes de su regreso a Central

Jaminton Campaz no mostró mucho desequilibrio, pero sí sacrificio. Se dio el lujo de enfrentar a Messi.

Frente a un partido de tanta exigencia, Jaminton se aseguró de disfrutar cada instante. Es que no era un partido más porque enfrente tenía nada menos que a Lionel Messi. Y fue con el astro argentino con quien metió el primer contacto: segundos antes de que se iniciara el encuentro, Campaz y Messi metieron alguna que otra broma, tapándose la boca, pero entre risas, en un diálogo claramente amigable. ¿Alguna humorada respecto a Central o Newell’s? Sólo ellos lo saben . Son de esos momentos que cualquier jugador desea atravesar en su carrera, el de tener cara a cara a uno de los mejores de la historia y el tumaqueño se sacó las ganas. Después, a jugar .

Campaz.jpg Distensión. Campaz y Leo Messi bromean a segundo del inicio del partido. Sólo ellos saben lo que allí se dijo.

Una chance de selección

Este partido fue, por supuesto, importante para el extremo izquierdo porque no sólo enfrentó a la Argentina con Messi en cancha, sino porque lo hizo como titular, pero también es importante para Central. No es lo mismo tener futbolistas en la selección, del país que sea, que no tenerlos. Y el Canalla disfruta de eso.

Fue discreto el primer tiempo de Campaz, jugando bien recostado sobre la izquierda, pero sin tanto desnivel. Claro, la exigencia a nivel selección es otra. Sobre los 5 minutos tuvo participación en una de riesgo, pero no mucho más. De a ratos estuvo más atento al retroceso que a otra cosa.

El resultado a favor hizo que el entrenador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, optara por mover el banco rápidamente para hacer un equipo más combativo y el primero en dejar la cancha fue justamente Campaz. A los 11’ del complemento fue reemplazado por Román.

Fue el primer partido como titular en la selección de Colombia para Campaz. Tenía cuatro cotejos con la camiseta cafetera, pero siempre ingresando desde el banco.

Campaz2.jpeg Jaminton Campaz intenta dominar mientras sufre el asedio de Leandro Paredes.

Los anteriores de Jaminton Campaz

Su debut fue el 17 de junio de 2021 en la Copa América que se jugó en Brasil, cuando Colombia igualó 0 a 0 con Paraguay. El DT fue Reinaldo Rueda, quien dispuso su ingreso a los 61’ por Luis Muriel.

En eliminatorias jugó tres partidos: el primero fue el 22 de noviembre de 2023 ante Paraguay (V) 1-0 donde jugó los últimos 9 minutos (ingresó a los 81’ en lugar de Luis Díaz). Luego estuvo en cancha 28’ frente a Paraguay (L) 2-2 cuando entró a los 62’ por James Rodríguez el pasado 26 de marzo, mientras que el 6 de junio pasado también jugó 28 minutos ante Perú (L) 0-0 cuando reemplazó a Jhon Arias.

Campaz fue titular en el empate entre Argentina y Colombia. Una actuación apenas discreta, pero a nivel de selección. Central ya lo espera. Para los amistosos ante Defensa y Justicia y Sarmiento, pero sobre todo para esa segunda mitad del año, ya con Di María en Arroyito.