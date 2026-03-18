Inter Miami-Nashville: Messi va por el gol número 900 y el pase en la Concachampions

El equipo de la Pulga intentará avanzar a la siguiente ronda ante los Coyotes en la vuelta de los octavos de final. Todos los detalles de hora y TV

Lionel Messi no sólo buscará darle el pase a la siguiente fase a su equipo, sino batir un récord personal.

Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, enfrentará a Nashville este miércoles en el Chase Stadium, en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Un duelo determinante y con un plus para el capitán de la selección argentina, que buscará conseguir su gol número 900 después de un intento fallido en el empate sin goles de la semana pasada, en la ida.

Tras esa igualdad en Nashville, el equipo dirigido por Javier Mascherano quiere hacerse fuerte como local y dar un paso más en su objetivo internacional.

Inter Miami viene de empatar sin goles ante Charlotte por la cuarta fecha, en un partido en el que no estuvieron presentes Lionel Messi ni Rodrigo De Paul y que marcó el debut de David Ayala, exfutbolista de Estudiantes.

Las Garzas cortaron una racha positiva y dejaron al vigente campeón de la MLS en la novena posición, con siete puntos. El conjunto estadounidense accedió directamente a los octavos de final del certamen, sin disputar fases previas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2034051447126372680&partner=&hide_thread=false Javier Mascherano: “Necesitamos el apoyo de nuestra gente para pasar. Es una gran oportunidad para que todos vengan al estadio.” pic.twitter.com/wW9qBLgMyB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 17, 2026

Por su parte, Nashville llega en un buen momento e invicto en lo que va de la temporada. El equipo suma tres victorias y un empate, con el refuerzo de Cristian Espinoza -exjugador de Boca y Huracán- como una de sus principales cartas ofensivas.

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Dirigidos por Brian Callaghan, Los Coyotes debieron atravesar una fase previa para meterse en esta instancia, donde eliminaron con contundencia a Atlético Ottawa con un global de 7-0.

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