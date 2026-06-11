El fin de ciclo: Siempre Messi y Ronaldo, un largo recorrido juntos que marcó toda una época

Messi y Ronaldo engalanaron temporadas enteras del fútbol español y a su manera siguieron rivalizando. Ahora juegan su 6° Mundial, junto a otros que se despedin

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 seguramente significará el adiós definitivo de dos leyendas que marcaron toda una época, no solo en las copas del mundo, sino en sus ligas, sobre toda la española que tanto compartieron: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Difícilmente eclipsen a Roger Milla, el camerunés que es el jugador de campo de más en edad en disputar una copa del mundo, con 42 años, 1 mes y 8 dias, justamente en EEUU 94. Pero no son las únicas estrellas que darán las hurras.

El que pelea el podio de mejor jugador de la historia junto a Diego Armando Maradona y Pelé, cumplirá entre los partidos ante Argelia y Jordania 39 años. Nadie duda de que será su último Mundial, el que marcará el récord absoluto de ser el que más copas del mundo disputó en su historia, seis en total, junto al mismo Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

Ya es el que más partidos disputó (lleva 26, superando en Qatar a Lothar Mattheus), ya ganó un título mundial en Qatar, es poco más lo que puede conseguir. Por supuesto, lograr dos títulos lo igualaría a Daniel Passarella y sería la primera vez que Argentina lo logre en forma consecutiva tras quedar a la puerta en 1990. Sería la frutilla del postre, que consiga lo que Maradona no pudo. Lo que parece un hecho, es que no estará en el Mundial del Centenario.

Cristiano Ronaldo, 39 años

Con 41 años, el que acaba de coronarse en la Liga de Arabia Saudita, disputará como Messi su sexta Copa del Mundo. Con él en cancha, Portugal se transformó en una potencia en Europa y aspira a alcanzar por primera vez una final. En Inglaterra 1966, con el tercer puesto, fue la mejor ubicación lusa. Aunque en 2006 fue protagonista de la semifinal que perdió con Francia, para luego caer por el podio ante Alemania.

Aquella vez, en su primer Mundial con 21 años, la estrella del Manchester United entonces, pateó el penal decisivo que metió a Portugal entre los cuatro primeros tras igualar los cuartos de final ante Inglaterra.

Ronaldo y Messi hicieron historia en una década en la liga española, siendo las banderas de Real Madrid y Barcelona. Ahora se despedirán juntos, como corresponde.

Luka Modric, 40 años

Si Croacia se metió en la elite mundial, en gran parte fue por este habilidoso volante, que metió a la selección en su primera final en Rusia 2018 y se quedó a la puerta de una nueva definición en Qatar por culpa de Messi y compañía. Igual, no bajó del podio y fueron terceros.

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Gran figura para llevar a Milan a la próxima Champions, en abril sufrió una fractura de pómulo de la que fue operado pero ya volvió a jugar con máscara, por lo que su presencia en América no se duda. De hecho, fue incluido en la lista mundialista.

Guillermo Ochoa, 40 años

La selección anfitriona tiene al veterano arquero como un verdadero ídolo. Como Messi y Ronaldo, disputará su sexta Copa del Mundo y, si México avanza hasta las semifinales, hasta puede soplar las velitas de los 41 en plena cita ecuménica.

Si Roger Milla tiene el record de longevidad en los Mundiales como jugador de campo, Ochoa está lejos de superar a dos arqueros que llegaron a mucho más: el egipcio Essam El-Hadary cumplió 45 años, 5 meses y 10 días en Rusia 2018, el colombiano Farid Mondragón 43 años y 3 días en Brasil 2014, y el irlandés del Norte Pat Jennings 41 años exactos en México 86.

Eso sí, si llega al Mundial del Centenario quedará en el segundo lugar histórico y se transformaría en el único jugador en disputar siete mundiales. Para eso falta, claro.

Nicolás Otamendi, 38 años

Otro de los que seguramente en esta edición disputará su última Copa del Mundo, que será la quinta tras la primera en Sudáfrica 2010, convocado y bancado por Diego Maradona como DT.

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Otamendi, que se despidió del fútbol europeo en Benfica, finalizará su carrera en Argentina, más precisamente en River Plate. Sería además el único defensor en retirarse en esta edición entre los que consiguieron cosas o se destacaron, ya que Ota tiene un título mundial.

Este Mundial no tendrá a su vez a jugadores emblemas que tampoco estarán en el próximo, y todo porque sus selecciones no clasificaron. Es el caso del polaco Robert Lewandowski, que con 37 años se quedó sin su última Copa porque Suecia le ganó el repechaje en la última jugada. Difícil que llegue al 2030.

Habrá que ver a su vez qué pasa con el belga Kevin De Bruyne (35 cumple el 28 de junio), el egipcio Mohamed Salah (34 años cumple el 15 de junio) y el mismo Neymar (34). Y hay otras figuras, como Gianluigi Donnarumma (27), que nunca disputó un Mundial con Italia, porque no clasificó en las últimas tres copas del mundo, aunque seguramente tendrá otra oportunidad.

Mientras que otras grandes figuras que juegan en Europa lo verán de afuera: el húngaro Dominik Szoboszlai (Liverpool), los nigerianos Victor Osimhen (Galastasaray) y Ademola Lookman (Atlético de Madrid), los camerunenses Bryan Mbeumo (Manchester United) y Frank Anguissa (Napoli), el danés Rasmus Hojlund (Bapoli), los serbios Dusan Vlahovic (Juventus) y Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), y el georgio Khvicha Kvaratskhelia (PSG), entre otros. Mientras que el brasileño Rodrygo se queda afuera por una lesión de ligamentos de rodilla.