El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: "No los vamos a dejar tirados"

El delantero habló luego de la goleada ante Islandia en el último amistoso de preparación, donde tuvo una notable actuación ingresando en el segundo tiempo

La selección argentina derrotó por 3-0 a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, en el marco del último amistoso previo al Mundial 2026. Este encuentro tuvo la particularidad de la vuelta de Lionel Messi a la canchas, luego de la lesión que sufrió jugando con el Inter Miami.

El capitán ingresó a los 70 minutos del segundo tiempo en lugar de Giuliano Simeone. Su entrada cambió la dinámica del encuentro, ya que en su primera intervención aportó un pase clave que derivó en la falta cometida por el arquero del equipo europeo a Lautaro Martínez dentro del área. Luego, Messi terminaría cambiando el penal por gol con una gran ejecución .

Tras el triunfo, el delantero dialogó con los medios y se refirió a sus sensaciones por volverse a vestir la camiseta albiceleste: "Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre. Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya, de jugar un ratito para ir sacándome los miedos normales que te quedan cuando tenés una molestia , de poder jugar libre. Ahora queda una semana para ponernos bien todos y llegar de la mejor manera al debut".

En este sentido, agregó: "Veníamos hablando, me venía sintiendo bien. No queríamos acelerar nada porque pasó poco tiempo del último partido que había jugado en Miami. Fuimos de a poco, no era la idea que jugara contra Honduras".

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El entusiasmo de Lionel Messi por el Mundial 2026

En la antesala de la cita mundialista, el campeón del mundo se mostró entusiasmado por el debut: "Como siempre cada vez que se empieza una competición oficial, y más cuando se trata de un Mundial. Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró durante este año que compite sea cual sea el rival o competición, y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir".

"Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso a paso como siempre pero con mucha ganas, ilusión y convencidos de lo que somos capaces", sintetizó el Diez.

Además, le dejó un mensaje a los hinchas argentinos: "Lo vamos a intentar como siempre. Que la gente no tenga duda que vamos a dejar todo como lo veníamos haciendo durante este tiempo. Tenemos la suerte de tener resultados positivos en los últimos años y es difícil, cada vez cuesta más. Acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no porque es fútbol, pero que la gente no tenga dudas de que le va a costar a los rivales ganarnos porque es una selección muy competitiva".

Por otro lado, Messi se refirió a la incertidumbre hasta último momento que se había generado por su presencia en esta Copa del Mundo: "Se había generado por lo que había dicho en el Mundial anterior, que creía que era difícil que vuelva a estar por la cantidad de años que tenían que pasar. Se fue dando que me fui sintiendo bien y viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de tener minutos y se dio natural".

Con esta anotación, el ídolo se convirtió en el goleador más longevo en la historia de la selección nacional con 38 años, 11 meses y 18 días, superando al poseedor del récord Ángel Labruna. También, sacó más diferencia como el máximo goleador histórico del seleccionado argentino con 117 goles en 199 partidos.

Por último, el astro argentino compartió un mensaje en sus redes sociales: "Vamos, más juntos que nunca".