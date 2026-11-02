Rosarina de Fútbol: vuelve a disputarse el torneo Ivancich después de ocho años

El sorteo se realizará este martes a las 19 y participarán 45 clubes de la tres categorías A, B y C. Central Córdoba fue el último campeón en 2018

Rosarina: Vuelve a jugarse el torneo Ivancich con 45 clubes. Central Córdoba fue campeón en la temporada 2018 al derrotar a Morning en la cancha de Sportivo de Álvarez.

Este martes a las 19 en el salón principal de la Asociación Rosarina de Fútbol se realizará el sorteo del torneo Hermenegildo Ivancich con la participaciones de todos los clubes en Primera A, B y C. El certamen vuelve a disputarse después de 8 años.

Central Córdoba fue el último campeón en la temporada 2018 al vencer a Morning Star por 2 a 0 en la cancha de Sportivo de Álvarez. El primer torneo se disputó en el año 1937 y Rosario Central se quedó con la primera copa.

El certamen de carácter obligatorio tendrá la participaciones de 45 clubes en las tres categorías, habrá 10 zonas de 4 equipos y una zona con 5 clubes. En tanto los días de disputa se dará a conocer previo al sorteo.

Finalizaron los tres certamen A, B y C

Con el triunfo de Newell's ante Rosario Central por 3 a 1 culminó el torneo oficial de la Primera A. Los rojinegros se tomaron revancha de la primera rueda cuando perdieron por 3 a 0. En esta ocasión se quedaron con la victoria con los goles de Máximo Ramón, Juan Saman y Jeremías Ramírez. Asael Oviedo anotó el descuento para el Canalla.

Zona Campeonato 2026

Además del triunfo de la Lepra, la última fecha de la Zona Campeonato tuvo estos resultados: Morning Star 1-0 Provincial, Coronel Aguirre 2-1 Pablo VI y Adiur 1-2 Unión de Álvarez.

Posiciones: Rosario Central fue campeón con 32 puntos, escolta Newell's con 25, Provincial y Pablo VI 23 y Unión de Álvarez 22, Coronel Aguirre y Morning Star 16 y Adiur 4.

Descendió Mitre, hay desempate entre Córdoba y Oriental

La Zona Permanencia concluyó con el descenso de Mitre de Pérez que igualó ante San Telmo 2 a 2 y volverá a la segunda categoría. Por su parte, Central Córdoba y Oriental deberá disputar un partido en cancha neutral para salvar la permanencia. Banco fue el ganador de la Permanencia y logró clasificar a la Zona Campeonato 2027.

Torneo de Primera B y C

En la última fecha en la Primera B, Defensores Unidos logró el ascenso a la A y acompañará a Club del Gran Rosario en el círculo superior 2027. Alianza Sport y Botafogo descendieron a la C.

Por su parte en la tercera categoría, Provincial B se consagró campeón 2026 y junto a San Roque, disputarán el torneo de B, temporada 2027.