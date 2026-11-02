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La dirigencia de Newell's levantó otra inhibición de un jugador paraguayo

El futbolista jugó en la Lepra entre mediados de 2024 y julio de 2025 bajo el mandato de la anterior dirigencia, antes de regresar a su país

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

2 de noviembre 2026 · 13:12hs
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Fernando Cardozo pasó por Newells sin pena ni gloria y regresó a Olimipia de Paraguay.

Fernando Cardozo pasó por Newell's sin pena ni gloria y regresó a Olimipia de Paraguay.

En plena definición de la Liga Profesional, Newell's se acerca a la posibilidad de clasificar por primera vez entre los ocho mejores del grupo A, pero la dirigencia leprosa también afronta otro campeonato que se juega en varios frentes, el económico.

En este caso, la tesorería rojinegra tuvo que afrontar una deuda de un exjugador que jugó en el parque Independencia entre julio de 2024 y julio de 2025. Se trata del paraguayo Fernando Cardozo, quien llegó de la mano de la anterior dirigencia.

Por lo que pudo averiguar Ovación, antes de irse de la Lepra, al futbolista guaraní se le firmó un documento con un acuerdo de pago de salario que nunca se cumplió. El delantero había firmado su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027, después de que Newell's adquiriera el 50% de sus derechos económicos por 1,2 millones de dólares.

El monto que tuvo que abonar la dirigencia rojinegra es de 50 mil dólares, después que el futbolista guaraní active su derecho al reclamo a través de la Fifa, antes del paso final que es el Tribunal Arbitral Superior del Deporte (TAS).

Cardozo pasó apenas un año en Newell's antes de volver a Paraguay.

Cardozo pasó apenas un año en Newell's antes de volver a Paraguay.

El reclamo de Fernando Cardozo

La institución del Parque podría haber apelado la decisión, pero las costas procesales de dicha apelación eran más caras que la deuda en sí. Los salarios impagos fueron por los meses anteriores a que el jugador deje la institución.

>> Leer más: Newell's: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

Cabe recordar que Cardozo jugó un total de 29 partidos oficiales con la camiseta de Newell's. En 2024 disputó 16 encuentros (10 como titular), mientras que en el primer semestre de 2025 defendió la camiseta leprosa en 13 oportunidades (6 como titular).

No fue bueno el desempeño del delantero en su paso por la Lepra, tanto es así que no convirtió goles oficiales. Con actuaciones irregulares, fue perdiendo la titularidad y, finalmente, el área de fútbol decidió darle la posibilidad de regresar al club donde brilló en su país, Olimpia.

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