Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

El Rojo emitió un comunicado en el que asegurán que expulsarán a los agresores "de manera inmediata" y aplicarán derecho de admisión "de por vida"

25 de agosto 2025 · 11:46hs
Hinchas de Independiete ingresaron a la tribuna de U de Chile y protagonizaron graves incidentes. 

Foto: AP/Gustavo Garello.

Hinchas de Independiete ingresaron a la tribuna de U de Chile y protagonizaron graves incidentes. 

Independiente emitió un comunicado en el que informó que logró identificar a “25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia” ocurridos el miércoles pasado en el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. El anuncio llegó este domingo por la noche y promete sanciones ejemplares.

Tras los serios incidentes entre chilenos y barrabravas del Rojo ocurridos el miércoles pasado, las autoridades de la Conmebol analizan todavía las medidas disciplinarias que tomarán contra ambos equipos. Mientras tanto, desde la institución de Avellaneda comenzaron a tomar cartas en el asunto para alejar a los violentos “de por vida”.

El club aclaró que recopilaron información y trabajaron en conjunto con la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) para identificar a quienes atacaron a los hinchas visitantes luego de los actos cometidos en la tribuna de U de Chile.

Independiente v U. de Chile

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, señalaron en el comunicado.

Sanciones ejemplares en Independiente

Al respecto, hicieron énfasis en que los agresores identificados “serán expulsado como socios de manera inmediata” y que solicitarán “la aplicación del derecho de admisión de por vida”, con el objetivo de que “nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.

A diferencia de los primeros instantes, no se refirieron al accionar de los hinchas chilenos, sino que apuntaron directamente a su compromiso con la Justicia para esclarecer los hechos.

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”, resaltaron.

Para concluir el comunicado, afirmaron que el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y todas las instalaciones “seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto” para que “los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”.

