La Capital | Zoom | cine

La fiesta del cine independiente llega a Rosario con el Bafici

Se trata de la versión itinerante más longeva del país. Del 21 al 24 de agosto, se podrán ver 40 películas en cuatro salas de la ciudad

Morena Pardo

Morena Pardo

20 de agosto 2025 · 06:20hs
"UPA 4. Una primavera en Atenas" es una de las películas argentinas que se podrá ver en la 21ª edición del Bafici Rosario

“UPA 4. Una primavera en Atenas” es una de las películas argentinas que se podrá ver en la 21ª edición del Bafici Rosario

La fiesta del cine independiente llega a Rosario con la 21ª edición itinerante del Bafici. El evento tendrá lugar del jueves 21 al domingo 24 de agosto, en cuatro salas de la ciudad. Con entradas accesibles, y a veces gratuitas, se podrán ver cuarenta títulos, incluyendo a las películas ganadoras de las distintas competencias del festival.

El Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) sostiene desde hace 23 años una expresión rosarina: una muestra que permite ver en sedes locales una selección de las producciones que participaron del festival. Esto es posible gracias al esfuerzo sostenido del equipo organizador (integrado por cineastas, periodistas, realizadores, estudiantes y entusiastas del cine), que a base de pasión, convicción y autogestión trabaja año a año para “conectar las obras con los públicos”.

Este año, el Bafici Rosario se llevará a cabo en el Cine El Cairo (Santa Fe 1120), la Sala AMR (España 401), el Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) y la flamante sala del Colegio de Arquitectura y Urbanismo (Av. Belgrano 646). En estas últimas dos sedes, el ingreso será sin costo. En la sede de la AMR, los médicos y socios del Cine Club entran gratis. Jubilados y estudiantes tienen descuento en todas las funciones. La programación completa se puede consultar en las redes de Bafici Rosario.

“La verdad que en este contexto tan negativo para todas las actividades culturales, y sobre todo para el cine, hemos logrado una edición impecable. Estamos muy orgullosos. Hemos logrado cerrar una grilla de programación con títulos muy diversos y de mucho nivel, y con las películas premiadas de casi todas las competencias. Tenemos la película que ganó el festival, la que ganó la Competencia Argentina y los cortos ganadores. Es muy diversa de géneros y de tonos. Es una programación muy diversa en estilos, géneros y tonos”, contó en diálogo con La Capital Rubén Plataneo, cineasta rosarino y parte del equipo de programación del Bafici Rosario.

Películas premiadas y destacadas

En este sentido, el documental paraguayo “Bajo las banderas, el sol”, ganador del Mejor Largometraje del Festival, se podrá ver el sábado 23, a las 20.30, en El Cairo, con la presentación de su productora. El filme recupera a través de material inédito de archivo cómo la dictadura de Stroessner (que gobernó de facto durante 35 años el país vecino) utilizó las imágenes para manipular a la población.

Por su parte, el largometraje ganador de la Competencia Argentina, titulado “Todas las fuerzas”, se proyectará el viernes 22 a las 21 en la Sala AMR, con presencia de su directora Luciana Piantanida. “Un peliculón sorprendente, en el mejor sentido, que toma un curso fantástico cuando uno menos se lo espera”, apuntó Plataneo sobre este título que en el programa se presenta como “ciencia ficción proletaria y de alto impacto”.

“Todas las películas con invitados son para destacar y son un valor agregado que da el Bafici”, aseguró Rubén. De esta manera, el evento invita y habilita al encuentro en torno al cine en varios sentidos. Por un lado, promueve ver películas en el contexto para el cual fueron concebidas (en salas oscuras, pantallas grandes, buen sonido y sin interrupciones), sino también a dialogar después de la función con los realizadores y con otros miembros del público.

El cine independiente, donde sobrevive lo múltiple

A su vez, es una oportunidad única de ver una multiplicidad de películas (y por lo tanto de miradas del mundo) que no suelen llegar a las salas comerciales, un problema que afecta “a toda la producción cinematográfica del mundo” en general y a la Argentina en particular.

“La distribución está concentrada en seis o siete empresas que programan sus tanques, esos tanques arrasan con todo lo independiente, y como público nos perdemos la enorme diversidad de cine que hay en el país y en el mundo. Por eso seguimos haciendo el Bafici, porque es una manera de tener un festival de cine independiente de calidad”, detalló Plataneo.

En este sentido, las propuestas independientes suelen contener, por su propia lógica de producción, acercamientos mucho más genuinos a la experiencia humana en su infinita pluralidad, sin las presiones comerciales de gustar a todos los públicos del mundo.

“En un contexto desfavorable, con poca financiación y con muchos obstáculos para producir, muchos creadores se las ingenian para hacer sus obras. Eso es el cine independiente y salen peliculones. Siempre la realidad contemporánea aflora por los intersticios de las obras independientes. El Bafici es una oportunidad para ver todo un cine que nos refleja muy directamente, porque hay historias y personajes que tienen mucho que ver con nuestras vidas. A la vez, hay relatos muy innovadores y atractivos, que es lo que caracteriza al Bafici: es un cine muy actual, internacional, e innovador”, compartió Rubén.

En esa línea, Plataneo resaltó varios títulos: el jueves a las 18, en El Cairo se podrá ver “UPA 4. Una primavera en Atenas”, con la presencia de las directoras Tamae Garateguy y Camila Toker. “Es una película muy divertida, una comedia desopilante que refleja de cierta manera el contexto actual porque se hizo durante el año pasado mientras comenzaba la resistencia de los cineastas argentinos al desastre que se está provocando en el Incaa con la desfinanciación del cine argentino”, contó el organizador.

A continuación, en la misma sala, tendrá lugar un verdadero “ritual cinematográfico”: la proyección en fílmico de “Tres veces Ana”, la película argentina de 1961 dirigida por David José Kohon.

“Es una película de lo mejor de la historia del cine moderno, cuando surge el primer Nuevo Cine Argentino en la década del sesenta, a partir de un grupo de grandes realizadores como David José Conde, Lautaro Murúa, Favio, Manuel Antín, discípulos de Torre Nilson. Se nuclearon, como dice Kohon en relación a esta película, como una expresión de rebeldía contra la hipocresía y la mediocridad reinante”, apuntó Plataneo.

“Me suena bastante parecido a lo que estamos atravesando. Creemos que hay también en nuestra programación un sesgo de rebeldía ante la hipocresía reinante y que se la puede confrontar desde el punto de vista cultural con grandes obras, y convocando a reunirnos en las salas de cine”, agregó.

El viernes a las 19 se inaugurará la nueva sede que suma el Bafici este año: el auditorio del Colegio de Arquitectura. Allí se podrá ver “El amo del jardín”, el documental de Fernando Krapp que recupera la historia Yasuo Inomata, el paisajista japonés más importante de Argentina.

Ese mismo día a las 20.30, la pantalla de El Cairo alojará “LS83”, de Herman Szwarcbart. “Una película muy atractiva y muy entretenida”, en la que los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan se entrelazan con el archivo inédito del noticiero del ex Canal 9. Tanto Kohan como el director estarán presentes en la sala.

Con estas propuestas y muchas más, el Bafici ratifica su voluntad de multiplicar el acceso al cine independiente del mundo, y sobre todo al cine independiente argentino, que afronta un momento particularmente difícil ante el ataque material y simbólico por parte del gobierno nacional.

“En espacios como el Bafici hacemos todo lo posible para maximizar el acceso y el disfrute de las películas”, cerró Plataneo.

