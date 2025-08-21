La Capital | Ovación | violencia

Violencia y locura: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

El encuentro jugado en Avellaneda por la Sudamericana fue cancelado. La Conmebol culpó al Rojo por la falta de seguridad. El presidente de Chile criticó a la organización

21 de agosto 2025 · 08:48hs
Violencia en Avellaneda. Barras de Independiente se trenzaron con hinchas chilenos y generaron un caos repudiable.

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue detenido tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Según supo Noticias Argentinas, el caos comenzó cuando seguidores de la Universidad de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Cruces de acusaciones y la dura crítica de Boric

Tras la cancelación, las repercusiones no se hicieron esperar. La Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la "falta de garantías de seguridad por parte de Independiente" y derivó el caso a su tribunal de disciplina.

Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como "repudiable" y denunció que "destrozaron los baños".

Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano". A la polémica se sumó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien culpó tanto a la "violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" y ordenó a su embajador asistir a los heridos.

>>Leer más: Violencia en el fútbol: un jugador sacó un cuchillo y quiso apuñalar a un rival en pleno partido

El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.

