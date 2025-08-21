Violencia y locura: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

El encuentro jugado en Avellaneda por la Sudamericana fue cancelado. La Conmebol culpó al Rojo por la falta de seguridad. El presidente de Chile criticó a la organización

Violencia en Avellaneda. Barras de Independiente se trenzaron con hinchas chilenos y generaron un caos repudiable.

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue detenido tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos . La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Según supo Noticias Argentinas, el caos comenzó cuando seguidores de la Universidad de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Tras la cancelación, las repercusiones no se hicieron esperar. La Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la "falta de garantías de seguridad por parte de Independiente" y derivó el caso a su tribunal de disciplina.

Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como "repudiable" y denunció que "destrozaron los baños".

Porque es una noche NEGRA para el fútbol. Trágicas imagenes de agresiones de hinchas del rojo a la U de Chile. Provocaron los de la U y hubo reacción desmedida. Dónde estan la Conmebol y autoridades? Noche TRISTE, TRAGEDIA VERGONZOSA

Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano". A la polémica se sumó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien culpó tanto a la "violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" y ordenó a su embajador asistir a los heridos.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, EN VIVO: "Le corresponde una sanción a la U por lo sucedido. Nosotros vamos a defender los intereses de Independiente ante CONMEBOL".

El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.