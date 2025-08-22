La Capital | Ovación | Chile

La esposa de un exjugador de Newell's dijo que los barras chilenos "vinieron a matar"

Laura Rey, pareja del arquero de Independiente Rodrigo Rey, contó los tensos momentos que vivieron los empleados del Rojo al ser atacados por los hinchas de la U. de Chile

22 de agosto 2025 · 08:20hs
Una imagen denigrante. Un hincha chileno en calzoncillos es perseguido por uno de Independiente. 

Una imagen denigrante. Un hincha chileno en calzoncillos es perseguido por uno de Independiente. 
La esposa de un exjugador de Newells dijo que los barras chilenos vinieron a matar

Los incidentes registrados en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025 conmocionaron al mundo del fútbol. En ese marco, Laura Rey, esposa del arquero del Rojo Rodrigo Rey, dio a conocer un chat privado donde devela lo que vivieron empleados de Independiente antes de la cancelación.

La esposa del exjugador de Newell's compartió una conversación en Instagram donde le relatan los sucesos que tuvieron lugar en la tribuna sur alta, ocupada por los simpatizantes de la U antes de la barbarie, en solidaridad con las personas afectadas. "Dijo que fue denigrante lo que vivieron y le hicieron hacer. No dio más detalles", inicia.

Luego de una respuesta por su parte recibe el resto del testimonio, donde se realizan fuertes acusaciones contra la barra brava de la entidad chilena: "Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde se vende la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha", indicó.

Independiente v U. de Chile esposa de rey

>>Leer más: Disturbios en la cancha de Independiente: Nación culpó al gobierno bonaerense

"Chile es un país que amo", dijo

También Laura Rey realizó un posteo donde se lamentó por los acontecimientos y buscó evitar generar un conflicto entre ambos países. "Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan en fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores".

"Con el corazón en la mano porque Chile es un país que amo! Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa, no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos países. Esto no tiene que ver ni con futbol ni con nacionalidades. Deseó que cada quien deje los fanatismos de lado y piense con el corazón y piense objetivamente. Quien empezó? Ya se sabe... Como terminó? También!... Anoche, PERDIMOS TODOS!", reflexionó.

Noticias relacionadas
Ignacio Malcorra fue determinante en la historia de los últimos clásicos ya que hizo dos goles para sendos triunfos de Central.

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Sotelo fue titular los dos primeros partidos de Newells en este Clausura y después pasó a ser una de las primeras opciones.

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

El estadio Marcelo Bielsa se vistió de pasión en la previa al choque con Central.  

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Gustavo Costas no podrá dirigir a Racing por cuatro partidos. Lo decidió el Tribunal de Disciplina de la AFA. 

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Ver comentarios

Las más leídas

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Lo último

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

Anmat prohibió un té verde promocionado para bajar de peso

Anmat prohibió un té verde promocionado para bajar de peso

Franco Bartolacci: La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales

Franco Bartolacci: "La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

El diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione defendió el dictamen de mayoría en una comisión de la Convención Reformadora

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones
La Ciudad

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Franco Bartolacci: La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

Franco Bartolacci: "La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

En Newells, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Banderazo: los hinchas de Newells cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Policiales
Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

La Ciudad
Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Muerte de las hermanas del Fonavi: qué dice el informe preliminar de las autopsias
La Ciudad

Muerte de las hermanas del Fonavi: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales
Politica

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo
Política

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro