La esposa de un exjugador de Newell's dijo que los barras chilenos "vinieron a matar"

Los incidentes registrados en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025 conmocionaron al mundo del fútbol. En ese marco, Laura Rey, esposa del arquero del Rojo Rodrigo Rey, dio a conocer un chat privado donde devela lo que vivieron empleados de Independiente antes de la cancelación.

La esposa del exjugador de Newell's compartió una conversación en Instagram donde le relatan los sucesos que tuvieron lugar en la tribuna sur alta, ocupada por los simpatizantes de la U antes de la barbarie, en solidaridad con las personas afectadas. "Dijo que fue denigrante lo que vivieron y le hicieron hacer. No dio más detalles", inicia.

Luego de una respuesta por su parte recibe el resto del testimonio, donde se realizan fuertes acusaciones contra la barra brava de la entidad chilena: "Tanto las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde se vende la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino matarnos, no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha", indicó.

"Chile es un país que amo", dijo

También Laura Rey realizó un posteo donde se lamentó por los acontecimientos y buscó evitar generar un conflicto entre ambos países. "Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan en fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores".

"Con el corazón en la mano porque Chile es un país que amo! Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa, no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos países. Esto no tiene que ver ni con futbol ni con nacionalidades. Deseó que cada quien deje los fanatismos de lado y piense con el corazón y piense objetivamente. Quien empezó? Ya se sabe... Como terminó? También!... Anoche, PERDIMOS TODOS!", reflexionó.