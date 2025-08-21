La Capital | Ovación | Independiente

Disturbios en Independiente: desmienten que haya víctimas fatales tras los graves disturbios

Si bien se habló de posibles fallecidos en la cancha del Rojo, el propio embajador de Chile desmintió las versiones y llevó tranquilidad.

21 de agosto 2025 · 12:19hs
Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

AP

Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

Los graves disturbios en las tribunas del estadio Libertadores de América entre hinchas de Independiente y la U de Chile generaron múltiples heridos y detenidos, además de las imágenes que se viralizaron y generaron repercusión en redes sociales.

A pesar de que en primera instancia se difundió la información de que hubo muertos, el propio embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, desmintió que haya fallecidos.

En medio del caos y la cancelación del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, distintos usuarios de redes sociales que estaban presentes en el estadio aseguraban que al menos dos hinchas habían muerto durante los enfrentamientos. No obstante, las informaciones oficiales aclararon que no hubo fallecidos. Sí hubo varios espectadores que fueron hospitalizados.

No hubo muertos. Todavía hay 97 detenidos. Están a la espera que el fiscal de su parecer respecto a la investigación de los delitos que se cometieron. Fui a dos hospitales ayer en Avellaneda, son en total 15 heridos, de ellos hay dos que fueron operados quirúrgicamente, por golpes en el cráneo, uno de ellos más o menos grave”, afirmó Viera-Gallo durante una entrevista en Urbana Play.

image (1)

Heridos chilenos tras los disturbios

Al respecto, detalló: "Las noticias que tengo es que todo ha evolucionado más o menos bien. Los otros, en cambio, estaban siendo atendidos por traumas menores y deberían recibir el alta pronto".

El embajador chileno en Argentina confirmó que tiene “una lista de todos los heridos” y mostró su gratitud a los servicios médicos que atendieron a sus compatriotas en distintos hospitales. “Algo pasó aquí en la organización que no ocurrió cuando vino la Universidad de Chile a La Plata”, remarcó.

>> Leer más: Los hinchas de Central agotaron en una hora las entradas que quedaban disponibles

“Felizmente no hubo muertos, a pesar de lo que se decía en redes sociales. Las cosas deben normalizarse pronto”, sostuvo el diplomático para llevar tranquilidad con respecto a los graves incidentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeAcaEnMasOk/status/1958499833066521073&partner=&hide_thread=false

El comunicado del Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación realizaron un comunicado al mediodía de este jueves, en el que apuntaron contra la Policía de la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la AFA Claudio Tapia.

"El Ministerio de Seguridad Nacional se presentará en la causa penal. Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consolidaron un esquema de "hinchadas unidas" y "dejar hacer" que agrava la violencia", indicaron en el comunicado.

En tanto, concluyeron: "El orden y la seguridad de los argentinos no puede quedar subordinada a la especulación política ni a intereses electorales. Las familias y los hinchas de bien se merecen eventos deportivos en paz".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/1958532954432405579&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
“UPA 4. Una primavera en Atenas” es una de las películas argentinas que se podrá ver en la 21ª edición del Bafici Rosario

La fiesta del cine independiente llega a Rosario con el Bafici

Fatura Broun y Cocoliso González, optimistas de cara al clásico.

Fatura Broun y Cocoliso González vaticinaron un clásico que se definirá "por detalles"

Juan Pablo Vojvoda, en la época en que fue director técnico interino de Newells.

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

El intendente Javkin mira una pantalla durante la presentación de los Jadar.

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Lo último

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

El presidente estará presente en Rosario en el aniversario de la institución. Protocolo cerrado y una visita express con poco contacto con la dirigencia

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Ovación
Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica
OVACIÓN

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Policiales
El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

La Ciudad
Las universidades públicas debaten en Rosario: Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas
La Ciudad

Las universidades públicas debaten en Rosario: "Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas"

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio
Política

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder