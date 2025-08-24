La Capital | Ovación | Nahuel Guzmán

"Tiene colmillos": las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

El Patón se mostró feliz por la llegada de su coterráneo a Tigres y por su convocatoria a la selección para la próxima ventana de eliminatorias

24 de agosto 2025 · 14:08hs
Nahuel Guzmán lleva una década en Tigres de México

Nahuel Guzmán lleva una década en Tigres de México, donde ahora también juega otro rosarino: Angel Correa.

Nahuel Guzmán es una leyenda de Tigres, uno de los grandes equipos de la Liga MX. El rosarino lleva una década en el equipo y es una referencia, no solo del club sino ya del fútbol mexicano. Por eso, su palabra es siempre muy valorada en esa institución, sino en el mundo de la pelota.

Hace un par de meses se sumó al plantel de Tigres otro rosarino: Ángel Correa. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 llegó proveniente del Atlético de Madrid, donde jugó durante una década y es muy querido por la afición del colchonero.

El rosarino dejó Madrid porque necesitaba "un cambio de aire", según él mismo explicó al llegar a México. Y a juzgar por su presente, su decisión fue muy acertada: fue muy bien recibido en Tigres, donde juega mucho y de a poco comienza a convertirse en una referencia del equipo.

En pocos partidos, además, ya hizo varios goles importantes.

Qué dijo Nahuel Guzmán sobre Correa

Guzmán habló sobre Correa y su llegada a Tigres. Destacó su "humildad y sencillez" para adaptarse lo antes posible al país, a la ciudad y al equipo, y destacó que si bien este aspecto no se valora mucho desde afuera del fútbol, a su juicio es algo muy importante para el futbolista y para el equipo.

También destacó sus fortalezas futbolísticas. Dijo que es un jugador que se ocupa "de todos los detalles" del juego, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo.

>>Leer más: Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

"Es un jugador muy inteligente, pillo, tiene colmillo", lo describió. Y añadió: "Se complementó muy bien con los dos delanteros con los que jugó, y con el resto de sus compañeros también".

Destacó además que Correa no es solo un delantero. "Le da sacrificio y esfuerzo al equipo a la hora de reagruparse para recuperar la pelota. Lo hemos visto tirarse a barrer para recuperar balones", sostuvo. Y agregó: "Además, le da desequilibrio al equipo en duelos ofensivos. Y le da llegada y gol".

"Vino porque quería jugar"

También se mostró feliz por la convocatoria de Lionel Scaloni a Correa con vistas a los próximos dos partidos de la selección argentina por las eliminatorias sudamericanas, algo que muchos presagiaban como difícil teniendo en cuenta que dejó España para jugar en México.

"Ángel vino aquí porque necesitaba jugar. En Atlético de Madrid jugaba menos y acá no sale del equipo. Claramente, Tigres le da la posibilidad de mostrarse mucho más y la convocatoria a la selección lo demuestra", dijo el Patón.

Noticias relacionadas
El festejo final de los jugadores de Central tras la victoria clásica.

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Cocoliso González la pelea y pierde con Quintana, como en casi todo el clásico. El 9 de Newells tuvo una sola y la desperdició. Fue la única arma del equipo de Fabbiani.

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Ángel Di María fue ovacionado por todo el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María hizo delirar al Gigante de Arroyito. Ariel Holan puso un equipo ofensivo. 

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Ver comentarios

Las más leídas

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

Tiene colmillos: las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

"Tiene colmillos": las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

El gobierno santafesino publicó el decreto que autoriza el incremento en las tarifas de los colectivos interurbanos.

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe
Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Policiales

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Ovación
La broma de Nacho sobre el gol: No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La broma de Nacho sobre el gol: "No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja"

La broma de Nacho sobre el gol: No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja

La broma de Nacho sobre el gol: "No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja"

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Policiales
Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario