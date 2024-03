Incidentes en Newell's: un estudiante de periodismo fue agredido en el Coloso

La locura se instaló en el Parque y se produjeron episodios repudiables dentro y fuera del Coloso Marcelo Bielsa. Y en esta ocasión algunos periodistas fueron agredidos por individuos que no encontraron mejor forma que descargar su bronca contra los hombres de prensa.

Precisamente en la red social X el muchacho contó: "Hoy pasó de ser el mejor día de mi vida a ser un calvario. Este hecho me aleja de mi pasión y del lugar que siempre ame de chiquito y espero que algún día esta locura termine y podamos vivir en paz en este fútbol que se convirtió en un centro de violencia".

Se trata de un estudiante de periodismo que estaba cumpliendo su sueño de cubrir un partido y relató que "me agarraron entre varios. Soy estudiante de periodismo, hincha de Newell's desde la cuna, crecí viendo el equipo de Vieira, Gallego y Martino y varios más". Pero más allá de ser hincha de Ñuls o si fuera de Central, la cuestión no pasa por ahí sino en que no se debe agredir por ningún motivo.