Favio Posca en Rosario: "Es un show filosófico que cabalga sobre la risa y el delirio"

El artista presenta este sábado en el Teatro Astengo su nuevo espectáculo, que define como una propuesta de humor, emoción y reflexión. “La gente se ríe, piensa y se lleva un efecto residual”, contó

Favio Posca vuelve a Rosario con “Transensual” , el espectáculo que creó y dirige y que presentará este sábado 22 de agosto a las 21 en el Teatro Astengo . En una entrevista con La Capital+, el actor habló sobre la obra, su evolución personal y artística y una búsqueda que, según contó, fue transformando también su manera de pararse frente al público: hacer reír, pero también generar emoción y dejar algo para pensar.

“Es un show filosófico, pero que cabalga sobre la risa y el delirio”, definió Posca. La propuesta dura alrededor de una hora y 40 minutos y combina humor, música, luces y personajes que aparecen y se transforman a lo largo de la función.

Para el actor, esa combinación es parte de lo que hace particular a “Transensual”. “Tiene mucha risa, pero también tiene mucha emoción. La gente se emociona, se para, aplaude”, contó. Y resumió el efecto que busca provocar en el público: “Se ríen, piensan. Es como un show que tiene como un efecto residual”.

Posca explicó que en los últimos años comenzó a modificar su manera de pensar el trabajo artístico. Si en sus comienzos el eje estaba puesto fundamentalmente en hacer reír desde un registro más salvaje, ahora siente que puede abrirse hacia otros lugares sin abandonar aquello que lo identifica.

“Antes era hacer reír y era rock y era una cosa más salvaje y también bastante más hermética. Eso hacía que el público también sea como un gueto más privado”, explicó.

Según contó, hoy busca que su trabajo sea más accesible y que pueda transmitir parte de sus experiencias sin transformarse en una clase ni abandonar el humor.

“No me interesa bajar data, pero desde mi experiencia tratar de transmitir el conocimiento desde un lugar más accesible”, sostuvo.

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El cambio, aseguró, también modificó el público que lo acompaña. “La tribu que me seguía de siempre sigue viniendo, porque sigo siendo el mismo salvaje, pero abriendo un poco más y haciendo que se entienda un poco más lo que quiero decir”, señaló.

Una búsqueda también personal

Esa transformación artística, según Posca, está directamente relacionada con un proceso personal. El actor contó que empezó a preguntarse quién era detrás de las características que había construido a lo largo de los años.

“Las ganas de querer evolucionar y las ganas de querer encontrarse con nuestro verdadero ser, con nuestra propia inocencia y no con lo que construimos como persona”, explicó.

En ese proceso descubrió aspectos de sí mismo que no reconocía. “Me empecé a dar cuenta de que en realidad yo era mucho más amoroso y mucho más tierno y mucho más conectado con la gente, con mis afectos, de lo que yo mismo creía”, contó.

También habló de las “murallas” que uno puede construir alrededor de sí mismo y de cómo esa revisión terminó trasladándose a su trabajo.

“Soy mucho más amiguero, mucho más abrazador de lo que yo pensaba que era”, afirmó.

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Esa transformación, dijo, también repercutió en su manera de relacionarse con otros actores y con los productores. “He bajado mucho el volumen de mi ego mind”, graficó. Y agregó: “El ego es un veneno que hay que saber modular. Hasta un punto te refleja un poco dónde estás parado, pero después no te sirve para nada”.

Los límites del humor

Consultado por los debates actuales alrededor de los límites del humor y de lo políticamente correcto, Posca respondió que su principal referencia sigue siendo la libertad artística, pero también el respeto.

“Soy un artista libre, con todas las letras, y que básicamente me respeto mucho, respeto mucho lo que hago y respeto mucho a mi público”, sostuvo.

Para el actor, la clave está en la honestidad y en el vínculo con quienes están del otro lado del escenario. “El respeto ante todo y la honestidad. Soy un artista absolutamente honesto que hace y da todo por el espectador y por mí mismo como artista arriba de un escenario”, afirmó.

Posca explicó además que su humor no se basa en burlarse de otras personas. “Yo nunca me reí de nadie, nunca critiqué a nadie, nunca imité a nadie”, aseguró.

Su mecanismo, según explicó, es otro: la identificación. “Yo no genero risa por reírme de otro, genero risa por identificación”, dijo.

“Mis espectáculos son absolutamente ficcionarios. O sea, nada de lo que vos ves existe y a la vez es pura creación y hay una empatía con la humanidad absoluta”, señaló.

Una única función en Rosario

“Transensual” llega a Rosario después de una etapa de presentaciones que, según Posca, tuvo una importante respuesta tanto en Argentina como en Europa. El actor contó que realizó dos giras europeas consecutivas y que en la última incorporó fechas en Copenhague, Dinamarca.

Ahora vuelve a Rosario, una ciudad en la que ya se presentó varias veces y cuyo teatro Astengo conoce. “Es un teatro hermoso. He ido varias veces y hace bastante que no voy”, recordó.

La función será este sábado 22 de agosto a las 21, y Posca remarcó que se trata de una única presentación en Rosario, antes de continuar con otras fechas en Córdoba y Uruguay.

“Espero que todos los rosarinos y las rosarinas llenen ese teatro de energía, que nos riamos y nos divirtamos”, invitó.