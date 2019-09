Hicieron más, pero no lo debido

La primera misión del defensor es defender. La obviedad merece señalarse. Los futbolistas de la última línea de Newell’s fueron muy eficientes ayer en el arco contrario. Anotaron tres de los cuatro goles. Cristian Lema fue el autor de dos y Angelo Gabrielli de otro. Pero el desempeño de los jugadores del fondo no fue el esperado. No cumplieron con lo que les corresponde. Hicieron más de lo que se espera de ellos, pero no lo debido.

Gabrielli, que reemplazó para este partido a Facundo Nadalín por desgarro, no tuvo tanto trabajo por su sector. Pero las pocas veces que lo atacaron no se mostró seguro. Lo mejor que hizo fue el gol y además sirvió un centro para el gol de Lema y otros que no aprovecharon Albertengo, en dos ocasiones, y Leal.

Lema estampó el 4 a 1 de penal y antes de cabeza el 2 a 1. Este gol le sirvió para reivindicarse de la mala entrega que le permitió a Coniglio la igualdad transitoria. El zaguero ya andaba a esa altura complicado para marcar a Chávez y no lograba complementarse con Gentiletti.

Justamente Gentiletti tuvo un partido lejos de lo que venía dando. No encontró la manera de frenar a Coniglio. Por arriba perdió siempre con el delantero.

La satisfacción por el triunfo del conjunto de Kudelka no oculta que hubo desaciertos defensivos. Ninguno fue una garantía. Mariano Bíttolo fue parte de esa confusión. No anduvo firme sobre la banda izquierda.

El desconcierto fue tal que hasta se sumó Alan Aguerre, habitualmente una garantía. Es cierto que Gabrielli se la entregó corta atrás, pero el arquero tuvo tiempo para resolver y se equivocó. Trató de llevarla, se le fue larga y Coniglio la capturó y lo pasó. Por fortuna para Newell’s, Chávez recibió el centro y reventó el palo.

Denis, el jugador “numero doce”

No hay ninguna duda de que Denis Rodríguez es el "jugador número doce" de Frank Kudelka, a la hora de realizar las modificaciones tácticas durante el partido. Porque el volante rojinegro ingresó en los cuatro encuentros que lleva disputados Newell's en lo que va de la Superliga. Siempre entra con el objetivo de darle un destino prolijo a la tenencia de la pelota. Denis ayer suplantó en la etapa inicial al lesionado Formica y es el candidato a reemplazarlo en caso de que el Gato entre en boxes. Además Denis había ingresado ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión y Vélez, siempre en el segundo tiempo.