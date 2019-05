Germán Herrera soñó con dejar el fútbol profesional vistiendo la casaca de Central. Y lo cumplió. Esta noche ante Libertad de Paraguay fue titular. Y también capitán. Más allá de algunos cabildeos de Diego Cocca, el Chaqueño vive su despedida como lo anheló.

"Retirarse así del fútbol profesional no tiene precio, y que la gente lo reconozca de esta manera es maravilloso", sostuvo el atacante canalla muy emocionado tras el partido.

Ratificando su amor por Central, el Chaqueño dijo: "Es díficil de conseguir tantos años en primera, por eso estoy orgulloso de vestir esta camiseta".

En el vestuario les dije a los más chicos que "aprovechen y disfruten de esta profesión porque a mí se me pasaron 16 años y medio bastante rápido".

Ya quebrado por la emoción, Herrera recordó a sus seres queridos: "Les agradezco a mis viejos que me enseñaron a respetar y a ser buena persona, y a mi mujer que me dio tres hijos preciosos. Que mis hijos y sobrinos me hayan podido ver con esta camiseta es maravilloso".

A los 17 minutos una ovación del público, canciones coreando su nombre y carteles por doquier con el número 17 de su dorsal adornaron las tribunas del Gigante de Arroyito, a manera de tributo para alguien que con mucho esfuerzo se metió en el corazón de su gente.

Herrera fue un delantero itinerante, pero en el 2016 regresó para jugar aunque sea una temporada y decirle adiós al fútbol. Pero a fuerza de rendimientos y goles el Chaqueño jugó hasta ahora, sustentado en su productividad para las renovaciones contractuales.

Desde febrero del 2003 a este mayo del 2019, Herrera se erigió en un referente de Central, con mucha vocación de servicio y humildad. Suficientes cualidades para esta noche de reconocimiento.

Parecía que el Chaco iba a ser suplente esta noche, tras las declaraciones del técnico Diego Cocca, pero después de las críticas públicas que formuló el jugador, el entrenador revisó su decisión y Herrera fue de arranque frente a Libertad, en el último partido de Central en esta edición de la Copa Libertadores.

El entrenador tenía pensado incluir a Claudio Riaño de titular, pero en una reunión que mantuvo anoche con los referentes del plantel en Arroyo Seco entendió que los hinchas y los propios jugadores querían al Chaqueño Herrera desde el arranque para tributarle su homenaje.