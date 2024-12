Hernán Crespo jamás perdonó a Marcelo Bielsa: "Faltó a su palabra y nunca más le creí"

Hernán Crespo nunca se olvidó de su paso por la selección argentina y el no haber podido jugar como esperaba. Las heridas no le cierran a pesar del paso de los años. Esta semana recordó su paso por la Albiceleste y volvió a disparar con munición gruesa contra el entrenador Marcelo Bielsa, quien en la etapa de DT de Argentina se negaba a incluirlo entre los once junto a Gabriel Batistuta.

Y profundizó: “Me dijo: «Bueno, pero si tuvieras que jugar por afuera, ¿te gustaría por izquierda o derecha?». Le volví a decir: «De 9». Entonces le dije, antes de que se fuera: «Si Batistuta va a jugar porque se llama Batistuta y va a ser siempre así, entonces no me llame más a la selección. Si vamos a competir no tengo ningún problema; no me tiene que garantizar ningún minuto»".

Y prosiguió: “Le consulté si yo iba a jugar en caso de estar en un mejor nivel y me dijo que sí, lógico, pero era difícil dejar en el banco a alguien como Batistuta. Entonces le dije: «Si usted me da la palabra de que vamos a competir no tengo ningún problema». Después no la cumplió".

El momento del quiebre absoluto

Ante esto, Crespo rememoró su vivencia en el Mundial de Corea y Japón 2002: "En el último entrenamiento antes del partido contra Nigeria en el Mundial jugué para los titulares. Y el día del partido, media hora antes, llamó a un grupo de jugadores. «Bueno, muchachos, todos ustedes van a ir al banco». A partir de ahí no le creí más".

Contó, además, lo que sucedió después de aquel fracaso mundialista: "Cuando terminó el Mundial 2002 lo volvimos a aclarar. Le dije que la selección estaba por encima de los hombres y de los nombres, pero que no le creía más. Que si me llamaba iba a estar, pero que no le creía más. Así fue durante el resto de su ciclo".

Y sentenció con el recuerdo de su renuncia a la selección: "Le dije: «Mientras esté usted no vengo nunca más. No voy a tolerar ninguna falta de respeto». Ahí fue cuando renuncié a la selección, pero nadie se dio cuenta porque Bielsa se fue después contra Perú y volví cuando vino (José) Pekerman”.

El Loco le pidió disculpas

Marcelo Bielsa sorprendió durante una conferencia de prensa cuando era DT de Leeds United al rememoraruna inédita anécdota con Hernán Crespo, en la que terminó pidiéndole disculpas por haberle mentido. "Le voy a contar un grave error que cometí. Debe ser uno de los errores que no me perdono. A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo", sostuvo.

"Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando estaba madurando y en un segundo momento cuando él ya había madurado. Cuando él estaba madurando yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Pero yo le estaba mintiendo, trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera", agregó el extécnico de Newell's y actual de la selección de Uruguay.