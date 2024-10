Luis Suárez fulminó a Marcelo Bielsa: "Los uruguayos van a explotar"

Suárez no tuvo el protagonismo de otras épocas en la última Copa América ganada por Argentina en Estados Unidos, pero tampoco lo tenía en el ciclo de Bielsa iniciado en mayo de 2023. Claramente, el actual jugador del Inter Miami estaba atragantado con el Loco y a pocos días de cumplirse un mes de su retiro con esa camiseta, decidió fulminarlo, sin filtros, en una entrevista televisiva en DSports.

"En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia" , comenzó el Pistolero, que luego entró en detalles y agregó: "A -Agustín- Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto" .

Las internas de la selección uruguaya

"Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras", indicó el goleador con un profundo malestar hacia su ex entrenador.

Desde su experiencia personal frente al rosarino, confesó: "Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió 'muchas gracias'".

"En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día", señaló Suárez.

En tanto, el delantero de Inter Miami se refirió a un caso previo, en el que uno de sus compañeros dejó el seleccionado tras la llegada de Bielsa. "Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino, con 30 años, se fue de un día para otro?", aseveró.

Suárez, tajante contra Bielsa

"El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", remarcó Suárez durante la nota, con fuertes cuestionamientos y acusaciones contra el entrenador rosarino.

image (12).jpg Luis Suárez, el héroe de Uruguay, para salvar el bronce de la Copa América ante Canadá. AP

Sobre el final de la nota, el Pistolero concluyó: "La armonía del plantel la lleva el grupo y el entrenamiento. La buena energía y la buena vibra te lleva a competir bien. Pero si no la hay, porque uno entrena a una hora y otro a otra, es complicado".

Por su parte, el seleccionado uruguayo finalizó la Copa América en el 3º puesto al vencer a Canadá por penales, después de haber caído derrotado en semifinales ante Colombia por 1-0. En la pasada fecha de Eliminatorias, Suárez se despidió de la Celeste frente a su público tras anunciar su retiro.