Bielsa reveló que le mintió a Crespo y le pidió disculpas

El director técnico rosarino, actual entrenador de Leeds United, aprovechó una conferencia de prensa para disculparse públicamente al ex delantero Hernán Crespo, a quien le confesó haberlo defraudado en su momento.

El Loco apeló a su estilo frontal y sin fisuras para rememorar una anécdota tras su paso por la selección argentina. ¿Qué fue lo que sucedió? le dijo a Crespo que era un jugador maduro cuando, en realidad, para él no lo era aún. Y eso jamás fue perdonado por el exdelantero de River, Parma, Inter y Chelsea.

"Mire, yo le voy a contar un grave error que cometí, uno de los errores que no me perdono. A mí me tocó dirigir a un gran centroatacante que fue Crespo, que era un jugador muy, muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos. Cuando él no había madurado y, en un segundo momento, cuando él ya había madurado", comentó Bielsa.

En ese sentido, agregó que cuando Valdanito estaba madurando, le dijo una vez que lo consideraba "un jugador maduro, pero le estaba "mintiendo".





Bielsa



"Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica, una cualidad, que yo no pensaba que él tuviera", abundó el Loco.

Sin embargo, tiempo después Crespo notó que el DT le había mentido. "Cuando pasó el tiempo, y él maduró verdaderamente, yo le dije: 'Qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes'. Y él delantero le retrucó: "Pero, ¿cómo? Si usted me había dicho que ya había madurado, entonces usted me engañó. Usted antes me dijo que era sólido y no lo pensaba'. No me lo perdonó nunca eso, y con mucha razón".

Y como si se tratara de una moraleja, concluyó de la siguiente manera: "Todo esto lo cuento, no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque yo sé que lo defraudé con ese comportamiento. Yo aprendí para siempre algo que ya sabía: si a usted a su hijo lo engaña hoy para que consiga algo producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a haber resuelto el problema de esa hora, de ese día. Y el error que yo cometí con Hernán Crespo, para captarlo, fue decirle que él era definitivamente así y en realidad yo no pensaba eso. Esto es un lindo ejemplo porque está Crespo".