Heinze descartó a Glavinovich para el partido ante Unión

Heinze manifestó Glavinovich, ausente contra Belgrano por una lesión en el aductor izquierdo, "sigue en recuperación", por lo que faltará frente a Unión. Además dijo que Guillermo Ortiz "entrenó estas dos semanas y está muy bien", tras un golpe que recibió frente al pirata, aunque no adelantó si seguirá de titular o si ingresa Facundo Mansilla, que parece lo más probable.

Heinze fue consultado si observa un crecimiento de su conjunto en relación a la Liga Profesional. "No sé si hubo una evolución, pero sí que el equipo mantiene cosas. Ahora estamos en una fase, viendo de poder entrar en otra, con cosas que uno quiere del equipo. Estoy conforme con estos tres partidos, pero por supuesto que hay cuestiones a mejorar y a hacer más. Ojalá lo podamos demostrar con el correr de los partidos", declaró.

Cuando se le preguntó si fue negativo para Newell's la interrupción del torneo por la doble fecha de las eliminatorias, siendo que andaba bien, dijo: "Ni lo pensé. Nosotros planificamos la semana anterior de una manera y esta de otra. No me pongo a pensar cosas que no se pueden cambiar. Lo que tratamos es ponerlos a todos los chicos en la mejor forma posible para el próximo partido".

Heinze se refirió a características de Unión y lo definió como "un equipo que sabe a lo que juega y que se posiciona con mucha gente por detrás de la pelota. Tiene jugadores muy rápidos y delanteros que están en un muy buen momento. Se ve el trabajo del entrenador".

El entrenador contó que tiene una muy buena relación con el Kily. "Hace mucho que no hablo con él y lo primero que tengo ganas es de darle un gran abrazo. Es un tipo extraordinario, con el que hemos vivido muchas situaciones. Era mi compañero de habitación. Y ahora es un gran entrenador", aseguró.