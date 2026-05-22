La Capital | Ovación | tenis

En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

La 4ª fecha del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) reunió cerca de 150 jugadores, tanto varones como mujeres, de distintos puntos de la región

22 de mayo 2026 · 19:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las jugadoras Malena Di Pompo y Emilia Carazzone

Las jugadoras Malena Di Pompo y Emilia Carazzone, finalistas de la categoría Sub 12.

El 4º Abierto de Menores correspondiente al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) llegó a su fin esta semana luego de una intensa programación que se desarrolló de manera simultánea en las sedes de French Clay Tenis y Approach, reuniendo a cerca de 150 jugadores de distintos puntos de la región.

La competencia, que forma parte del calendario oficial juvenil de la FST, convocó a tenistas varones y mujeres en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, consolidándose como una de las citas más importantes del semestre para los jugadores que comienzan transitar el camino competitivo a nivel provincial.

Además del nivel deportivo exhibido durante el torneo, el certamen representó una instancia clave dentro del proceso formativo y competitivo de los jugadores, ya que los abiertos funcionan como antesala de los torneos regionales, competencias en las que los participantes comienzan a buscar la clasificación a los campeonatos nacionales.

Lo que viene en la FST

Con la finalización de este 4º Abierto, el calendario de la Federación Santafesina de Tenis ingresará en una etapa decisiva. Antes del receso de mitad de año, aún restan disputarse el 3º Promocional Sub 10 y el 1º Regional Sub 10, ambos previstos en Sorrento Open para fines de mayo. Por otra parte, a principio de junio en Roldán se desarrollará el 3º Promocional.

En Provincial y en Jockey Club

Mientras que uno de los eventos de mayor relevancia llegará a mediados de junio, cuando el Club Atlético Provincial reciba una etapa de la gira Cosat G4 y un ITF J30, certámenes que contarán con la presencia de las mejores raquetas juveniles de Sudamérica y que volverán a poner a Rosario en el centro de la escena del tenis continental.

Posteriormente, la ciudad volverá a consolidarse como una de las principales plazas del tenis juvenil argentino con la realización, hacia fines de junio, del 1º Nacional Sub 10 individual y del Nacional de Menores en el Jockey Club de Rosario.

Resultados del 4º Abierto de Menores

Varones

• Sub 12: Pedro Martínez Ortiz venció a Tomás Corte Fraga 7/5 y 6/4.

• Sub 14: Bautista Ferrer Hernández a Tomás France por W.O.

• Sub 16: Gerónimo Oliva a Benicio Rodríguez Capucci 4/6, 7/5 y 10-6.

• Sub 18: Estanislao Carubia a Benjamín Saura Don 6/1 y 6/4.

Mujeres

• Sub 12: Malena Di Pompo derrotó a Emilia Carazzone 6/2 y 6/2.

• Sub 14: Celeste Español a Juliana Perona por W.O.

• Sub 16: Catalina Ali Hounau a Laila Cornaglia 2/6, 6/0 y 10-3.

• Sub 18: Isabella Galloni a Sara Marcos 1/6, 7/6 y 10-7.

El equipo masculino Sub 10 de la FST, al podio

La FST presentó su delegación con dos equipos en el Nacional Sub 10, disputado este fin de semana en el Social Sport Club de Villa María, Córdoba. El conjunto masculino logró subirse al podio tras obtener el tercer puesto, mientras que el equipo femenino finalizó en la quinta posición.

El equipo masculino estuvo integrado por Gorán Yercovich, Fausto Vásquez y Joaquín Méndez, bajo la capitanía de Mateo López. Por su parte, el plantel femenino estuvo conformado por Lourdes Ferrer, Gina Mainardi e Isabel Fontán, con Lara Baile como capitana.

En total, participaron cerca de 35 equipos representando a las distintas federaciones del país. La competencia se desarrolló en zonas clasificatorias bajo el sistema todos contra todos, para luego dar paso a las instancias decisivas, donde se definieron las posiciones finales del torneo.

En la rama masculina, la FST integró la Zona B, donde comenzó con una victoria ante Buenos Aires por 2 a 1, luego superó a Tenis Centro por 3 a 0 y a Neuquén por 2 a 1. Con estos resultados, se quedó con el primer puesto de su grupo. En cuartos de final venció a Tucumán, pero en semifinales cayó ante Córdoba por 2 a 0. Posteriormente, en el partido por el tercer puesto, se impuso ante Mendoza por 2 a 1, logrando así subir al podio.

En la rama femenina, las representantes de la FST superaron a Córdoba por 2 a 1 y al Litoral por 3 a 0 en la fase de grupos, aunque cayeron ante Mendoza por 2 a 1. Por diferencia de puntos, Mendoza avanzó de fase, mientras que el equipo de la federación santafesina disputó la reclasificación. Allí venció a Córdoba B por 2 a 1 y a Neuquén por 2 a 0, lo que le permitió quedarse con el quinto puesto del certamen.

Noticias relacionadas
Manuel Paniagua Alexenicer, jugador de la FST volvió a dar muestras de la clase que lo llevó a ser el número uno del ranking en el Sudamericano Sub-14 de tenis.

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Las representantes argentinas de tenis tuvieron un muy buen miércoles en el Jockey, ganando los tres partidos con Paraguay.

Tenis: las mujeres argentinas se recuperaron en el Sudamericano Sub 14

Manuel Paniagua Alexenicer, de la Federación Santafesina, integró ayer el doble argentino que le bajó el telón a la jornada para el 3-0.

Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones

Franco Colapinto fue el mejor Alpine en Canadá.

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Ver comentarios

Las más leídas

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newells

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Lo último

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Canteras de América: los pibes de Newells ganaron por penales y se subieron al podio

Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Se desempeñaba en un equipo de Alvear y en el hecho también fue herido otro futbolista, que jugaba en las inferiores de Racing. La pena en expectativa para el inculpado es de 35 años

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur
Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba
La Región

Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newells

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Ovación
Canteras de América: los pibes de Newells ganaron por penales y se subieron al podio

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Canteras de América: los pibes de Newells ganaron por penales y se subieron al podio

Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Policiales
Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave
Policiales

Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

La Ciudad
Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena
Negocios

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico
Economía

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
Policiales

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos