En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

La 4ª fecha del circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) reunió cerca de 150 jugadores, tanto varones como mujeres, de distintos puntos de la región

El 4º Abierto de Menores correspondiente al circuito oficial de la Federación Santafesina de Tenis (FST) llegó a su fin esta semana luego de una intensa programación que se desarrolló de manera simultánea en las sedes de French Clay Tenis y Approach, reuniendo a cerca de 150 jugadores de distintos puntos de la región.

La competencia, que forma parte del calendario oficial juvenil de la FST , convocó a tenistas varones y mujeres en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, consolidándose como una de las citas más importantes del semestre para los jugadores que comienzan transitar el camino competitivo a nivel provincial.

Además del nivel deportivo exhibido durante el torneo, el certamen representó una instancia clave dentro del proceso formativo y competitivo de los jugadores , ya que los abiertos funcionan como antesala de los torneos regionales, competencias en las que los participantes comienzan a buscar la clasificación a los campeonatos nacionales.

Con la finalización de este 4º Abierto, el calendario de la Federación Santafesina de Tenis ingresará en una etapa decisiva . Antes del receso de mitad de año, aún restan disputarse el 3º Promocional Sub 10 y el 1º Regional Sub 10, ambos previstos en Sorrento Open para fines de mayo. Por otra parte, a principio de junio en Roldán se desarrollará el 3º Promocional.

En Provincial y en Jockey Club

Mientras que uno de los eventos de mayor relevancia llegará a mediados de junio, cuando el Club Atlético Provincial reciba una etapa de la gira Cosat G4 y un ITF J30, certámenes que contarán con la presencia de las mejores raquetas juveniles de Sudamérica y que volverán a poner a Rosario en el centro de la escena del tenis continental.

Posteriormente, la ciudad volverá a consolidarse como una de las principales plazas del tenis juvenil argentino con la realización, hacia fines de junio, del 1º Nacional Sub 10 individual y del Nacional de Menores en el Jockey Club de Rosario.

Resultados del 4º Abierto de Menores

Varones

• Sub 12: Pedro Martínez Ortiz venció a Tomás Corte Fraga 7/5 y 6/4.

• Sub 14: Bautista Ferrer Hernández a Tomás France por W.O.

• Sub 16: Gerónimo Oliva a Benicio Rodríguez Capucci 4/6, 7/5 y 10-6.

• Sub 18: Estanislao Carubia a Benjamín Saura Don 6/1 y 6/4.

Mujeres

• Sub 12: Malena Di Pompo derrotó a Emilia Carazzone 6/2 y 6/2.

• Sub 14: Celeste Español a Juliana Perona por W.O.

• Sub 16: Catalina Ali Hounau a Laila Cornaglia 2/6, 6/0 y 10-3.

• Sub 18: Isabella Galloni a Sara Marcos 1/6, 7/6 y 10-7.

El equipo masculino Sub 10 de la FST, al podio

La FST presentó su delegación con dos equipos en el Nacional Sub 10, disputado este fin de semana en el Social Sport Club de Villa María, Córdoba. El conjunto masculino logró subirse al podio tras obtener el tercer puesto, mientras que el equipo femenino finalizó en la quinta posición.

El equipo masculino estuvo integrado por Gorán Yercovich, Fausto Vásquez y Joaquín Méndez, bajo la capitanía de Mateo López. Por su parte, el plantel femenino estuvo conformado por Lourdes Ferrer, Gina Mainardi e Isabel Fontán, con Lara Baile como capitana.

En total, participaron cerca de 35 equipos representando a las distintas federaciones del país. La competencia se desarrolló en zonas clasificatorias bajo el sistema todos contra todos, para luego dar paso a las instancias decisivas, donde se definieron las posiciones finales del torneo.

En la rama masculina, la FST integró la Zona B, donde comenzó con una victoria ante Buenos Aires por 2 a 1, luego superó a Tenis Centro por 3 a 0 y a Neuquén por 2 a 1. Con estos resultados, se quedó con el primer puesto de su grupo. En cuartos de final venció a Tucumán, pero en semifinales cayó ante Córdoba por 2 a 0. Posteriormente, en el partido por el tercer puesto, se impuso ante Mendoza por 2 a 1, logrando así subir al podio.

En la rama femenina, las representantes de la FST superaron a Córdoba por 2 a 1 y al Litoral por 3 a 0 en la fase de grupos, aunque cayeron ante Mendoza por 2 a 1. Por diferencia de puntos, Mendoza avanzó de fase, mientras que el equipo de la federación santafesina disputó la reclasificación. Allí venció a Córdoba B por 2 a 1 y a Neuquén por 2 a 0, lo que le permitió quedarse con el quinto puesto del certamen.