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Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Superaron 3 a 2 a Peñarol y quedaron terceros en el importante torneo sub-17 que se jugó en el Centro Jorge Griffa

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

22 de mayo 2026 · 20:30hs
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Newell’s quedó en la tercera ubicación

CANOB

Newell’s quedó en la tercera ubicación, detrás de las selecciones de Venezuela y México.

El representativo sub-17 de Newell’s venció este viernes por la vía de los penales a Peñarol y se quedó con tercer puesto del Canteras de América. Con ese resultado, el equipo que condujo Ariel "Pepi" Zapata accedió al último escalón del podio de este exigente torneo que se llevó adelante durante esta semana en el Centro Jorge Griffa.

Los pibes rojinegros habían igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario, con goles de Canteros y Contreras, y de Martínez y Nieto para el elenco uruguayo.

Pero en la vibrante definición, ganaron 3 a 2 por penales, con una notable tarea del arquero leproso Dianda. De esta manera, el dueño de casa pudo quedar entre los de arriba en un certamen muy exigente y de nivel internacional.

El equipo Leproso quedó así en la tercera ubicación, detrás de la selección de Venezuela que superó 2 a 1 México y volvió a levantar la Copa de Oro en terreno rosarino.

>> Leer más: Canteras de América: Newell's irá por alcanzar el último escalón del podio

Newell's se ubicó tercero

Para este pleito, la Lepra formó inicialmente con Dianda; A. Perisset, Rubortone, Canteros y Vella; Ruiz Díaz, Meza y Donzino; Olmedo, Quizás y Alvez.

En tanto, el técnico de Peñarol Carlos Umpierrez decidió estos once de arranque: Díaz; Cal, S. Da Silva, Méndez y Cervette; Ribeiro, Nieto y Curbelo; Germán, F. Martínez y Uran.

Hoy se definió todo. Fue una jornada de fiesta para los juveniles en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, donde se disputaron todas las finales de todas las copas.

>> Leer más: Canteras de América: Newell's se metió en la Copa de Oro y será uno de los que definirá el cetro

Jornada a puro fútbol

Por la Copa de Oro, la gran final la jugaron dos selecciones, en la que Venezuela (Gamboa x 2) venció 2 a 1 a su similar de México (Kimbrough), en la cancha 1, y se coronó como bicampeón de este certamen.

Al mismo tiempo, en la cancha 3, Newell’s se impuso ante Peñarol y se metió en el podio de privilegio.

En tanto, por la Copa de Plata, en la final Gremio de Brasil venció a la selección de Panamá 2 a 0, en la cancha 2, con tantos de Sulivan y Malta. Y por el 3º puesto, el seleccionado de Paraguay (Alarcón x 2 y Rolón) le ganó 3 a 2 a Gimnasia y Esgrima de La Plata (Broglia y Vasco), el otro club argentino en el campeonato, más temprano en la cancha 2.

>> Leer más: Canteras de Américas: en la segunda jornada Newell's empezó bien pero terminó mal ante Venezuela

Por su parte, por la Copa de Bronce, en el choque decisivo Montevideo City Torque venció a Orense, en la cancha 1, 4 a 1 por penales. Y, por la 3º ubicación, Alianza Lima superó 2 a 0 a Barcelona de Ecuador, en la cancha 3.

Con estos marcadores, las posiciones finales quedaron así:

Copa de Oro: 1º Venezuela, 2º México, 3º Newell’s y 4º Peñarol.

Copa de Plata: 1º Gremio, 2º Panamá, 3º Paraguay, y 4º Gimnasia de La Plata.

Copa de Bronce: 1º Montevideo City Torque, 2º Orense, 3º Alianza Lima, y 4º Barcelona de Ecuador.

El plantel de Newell's

Vale precisar que el plantel sub-17 de Newell’s estuvo integrado por Bautista Bancalari, Bruno Dianda, Francisco Moya, Alejo Arriola, Agustín Perisset, Renzo Bonifazi, Benjamín Vallejos, Giovanni Rubortone, Salvador Saman, Lautaro Machado, León Canteros, Valentín Araya, Santiago Lell, Juan Cruz Vella, Mateo Mainini, Teo Fenoglio, Antonio Meza, Bautista López, Agustín Braidot, Juan Ignacio García, Nicolás Perisset, Diego Ruiz Díaz, Santiago Gómez, Lucio Villagra, Augusto Donzino, Máximo Contreras, Genaro Álvez, Máximo Montes, Juan Olmedo, Santiago Fontana, Iani Romero, Ciro Quizás, Bautista Balmaceda, Nicolás Morinigo, Elías De Girolami y Bautista Arévalo.

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