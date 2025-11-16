Habrá un equipo nuevo en primera división del fútbol argentino y será del interior del país

Deportivo Madryn venció a Deportivo Morón en el desquite de la semifinal de la Primera Nacional y enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. Escándalo final

El grito gol de Deportivo Madryn, que tendrá su segunda chance de ascenso a primera división del fútbol argentino.

Deportivo Madryn tendrá su segunda chance de ascender por primera vez a la elite del fútbol argentino y para eso enfrentará a otro que está en la misma condición: Estudiantes de Río Cuarto . Todo gracias al esforzado 1 a 0 sobre Deportivo Morón en el sur, que terminó en un escándalo.

Madryn perdió su gran chance en la final por el ascenso directo, donde le venía ganando a Gimnasia de Mendoza hasta el adicional, pero el empate agónico del Lobo llevó a la definición por penales. Ahí prevalecieron los mendocinos.

Por eso jugaron el reducido por el segundo ascenso, donde en cuartos de final se sacó de encima fácil a Gimnasia de Jujuy. Pero en las semis sufrió bastante. Es que Morón ganó la ida por 1 a 0 y estaba obligado a ganar en Madryn.

De cabeza a la final para Deportivo Madryn

Y eso hizo, gracias a un golazo de cabeza de Santiago Postel a los 16', luego de un tiro libre muy protestado por Morón al árbitro Pablo Echavarría. No había sido falta, pero el testarazo fue impecable.

Desde ahí Madryn conseguía el objetivo y le cedió la pelota a Morón, que fue pura impotencia. Al punto que al inicio del complemento fue bien expulsado Joaquín Livera, por un codazo descalificador.

El final fue un escándalo, con los jugadores de Morón buscando a los de Madryn, generándose escenas de pugilato y donde debió intervenir la Policía para que no pasara a mayores.