Gonzalo Montiel reveló la charla con el técnico antes de ser elegido para los penales

"Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear porque me vio que estaba llorando. Le dije que estaba seguro y ahí dio la lista", contó Cachete

En una charla con AFA Estudio, el ex defensor de River sostuvo que "nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia. Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico".