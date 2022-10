Gobernador Molinas: Central va por el título ante Newell's que quiere una chance más

Cualquier partido de cualquier división donde en un lado haya una camiseta azul y amarilla y en el otro una roja y negra genera pasión y adrenalina. Más que nada en los jugadores y en los familiares que acompañan estos clásicos que no se juegan a cancha llena y no tienen las grandes coberturas en los medios.

Pero para ellos representar o alentar a Newell’s o a Central en ese partido es una final del mundo. Y el clásico que jugarán hoy en Ciudad Deportiva, desde las 15.30, por la penúltima fecha del Gobernador Molinas, no es la excepción.

Incluso tiene el condimento de que con un empate los canallas (68 puntos) serán campeones. Pero un triunfo leproso pone el torneo al rojo vivo, ya que Newell’s (63 unidades) se pondría a dos puntos de Central con una fecha por jugar.

Ambos entrenadores no quisieron dar a conocer sus formaciones no por jugar al misterio sino que en ambos planteles hay futbolistas que no están del todo bien desde el aspecto físico, ya sea por la seguidilla de partidos que hay en todas las competiciones o por los estados gripales de algunos jugadores.

Los convocados por Alberto Valiente son: Facundo Alarcón, César Amarilla, Jeremías Atencio, Galo Bernardini, Lucas Caferra, Carlos Campos, Lucas Cuevas, Gaspar Duarte, Francisco Duré, Lucas Fiscalini, Joan Galarza, Joaquín Galimberti, Lautaro Giménez, Agustín Módica, Tomás Ramírez, Patricio Riccitelli, Alvaro Valdiviezo y Mateo Yaszczuk.

Mientras que los citados por Jorge Torres son: Dylan Albornoz, Nahuel Báez, Nahuel Fonsfría, Santiago Grela, Lautaro Izquierdo, Francisco López Kreik, Facundo Maneyro, Lisandro Montenegro, Alejandro Nardi, Francisco Nuñez, Ezequiel Pacheco, Marcos Palma Tejeda, Santiago Paulini, Faustino Piotti, Iván Prefacio, Ignacio Rivera, Fabricio Sartori Prieto y Alexis Schmidt.

A diferencia de otros clásicos, más que nada en inferiores de AFA, ambos clubes decidieron respetar a los futbolistas de los planteles que durante el año estuvieron remándola en la primera local. La mayoría de estos jugadores son categoría 2001 a 2003. Por lo cual en esta edad de 19 a 21 años las oportunidades de mostrarse como esta en un clásico son pocas por lo cual muchos van a jugar con el corazón para en 2023 quedarse en el club.

El clásico del Molinas que se jugó este año fue para los canallas. El pasado 26 de junio, Central venció 2 a 0 a Newell’s con dos goles de Agustín Módica quien ya está haciendo sus primeras armas en reserva, pero es el goleador de la primera local auriazul.

Pero Newell’s se quedó con los últimos dos derbys donde fue visitante de Central. El 29 de septiembre de 2019 le ganó 3 a 0 con goles de Matías Ignacio Odone, Ricardo Gómez y Pablo Fahed Volpini, mientras que el 5 de septiembre de 2021 la lepra se impuso 2 a 1 con festejos de Federico Sosa y Franco Saccone. En ambos casos el DT rojinegro fue Sergio “Cholo”Barbieri.

El aperitivo: Desde las 14.30 jugarán el clásico de predécima, que es la categoría 2010. Newell’s es puntero con 75 puntos, mientras que Central está segundo con 69 unidades.

Derby 200 entre el Molinas y el Ivancich luego de entrar en AFA en 1939

El clásico entre Central y Newell’s nació en 1905 con la creación de la Liga Rosarina de Football y fue creciendo a través de los años en los cotejos que jugaron en la Asociación Rosarina hasta 1938 y luego en los partidos disputados en la Asociación del Fútbol Argentino desde 1939.

Entre 1905 y 1938 este derby entre leprosos y canallas tuvo 82 partidos: 75 en la Rosarina y 7 a nivel nacional donde ambas instituciones ponían a su primer equipo.

Pero, desde 1939, cuando ambos clubes comenzaron a jugar en la liga de AFA, en los partidos de la Rosarina no jugaba el primer equipo. Aunque hasta fines de los ’80 cuando Newell’s (1989) y Central (1992) iniciaron su participación en inferiores de AFA, en el “clásico de la local” se podían ver apellidos de futbolistas que luego tuvieron mucho rodaje en la primera de AFA.

Este será el clásico número 200 (entre el Molinas y el Ivancich) desde 1939 que fue cuando entraron en AFA. Central ganó 69, Newell’s 66 y empataron en 64 ocasiones.

En estos 82 años hay muchas historias. Como por ejemplo los clásicos del Molinas 1942 donde entre los dos partidos se hicieron 22 goles, ya que los canallas ganaron 5 a 4 en el parque en la primera rueda y 8 a 5 en la segunda en Arroyito.

O aquellas tres finales mano a mano que ganó Newell’s en el Molinas 1980, 1981 y 1985 por penales en cancha de Central Córdoba. En aquellos partidos definitorios por el lado de los leprosos había jugadores de la talla de Gerardo Martino, Juan Manuel Llop, Jorge Pautasso, Norberto Scoponi, Sergio Giovagnoli, Roberto Sensini, Miguel Fullana y Julio Zamora; mientras que por el Central había nombres como los de Adelqui Cornaglia, José Di Leo, Daniel Riquelme, Walter Maladot, Alfredo Killer, Hugo Galloni, Jorge Díaz y Fernando Lanzidei.

En este milenio hay 15 canallas que le hicieron goles a Newell’s en la primera local y que debutaron en primera: Mauro Poy, Sebastián Domínguez, Germán Leonforte, Juan Grabowski, Mariano Echague, Emilio Zelaya, Claudio Velázquez, Milton Caraglio, Diego Braghieri, Matías Ballini, Lucas Lazo, Rafael Delgado, Walter Acuña, Agustín Maziero y Agustín Coscia. Y otros como Cristian Cuffaro Russo, Nicolás Santiago Fernández y Federico Flores quienes fueron al banco en partidos de AFA, pero no debutaron.

Mientras que desde 2000 Mauro Conocchiari, Elvio Martínez, Lucio Cereseto, Pablo Pérez, Pablo Vranjicán, Leonel Vangioni, Maximiliano Velasco, Leandro Figueroa, Francisco Fydriszewski y Alexis Rodríguez fueron los diez leprosos que anotaron ante Central en el clásico de la Rosarina.