Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Dos duelos de larga historia en el fútbol argentino definirán a los próximos finalistas que se verán las caras el 13 de diciembre en Santiago del Estero

2 de diciembre 2025 · 15:07hs
La final del torneo Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre.

Las semifinales del torneo Clausura quedaron definidas y se disputarán este fin de semana con dos partidos de gran historia dentro del fútbol argentino. Ambos cruces definirán a los dos equipos que se enfrentarán en la final que se jugará en Santiago del Estero el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.

Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes serán los encuentros que definan a los próximos finalistas del campeonato. Tal como se dio en estos playoffs, ante los casos de empate en los 90 minutos se dará lugar al alargue y, si persiste la igualdad, una definición por penales.

La presión en ambos partidos será máxima. Ambas rivalidades históricas le agregan un condimento extra a estos duelos cargados de emoción, con la ilusión puesta en ser campeones.

Se juegan las semifinales del Clausura

Boca recibirá a Racing en el primer duelo, un encuentro con larga historia que definirá al primer finalista y en el que ambos buscarán cerrar el año con una alegría. La Academia, por su parte, necesita coronarse campeón también para clasificar a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Xeneize ya tiene su lugar asegurado. El encuentro comenzará a las 19 en la Bombonera, debido a que Boca fue 1º en su zona.

En tanto, el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes se jugará en El Bosque, con un partido que quedará en la historia de la ciudad. El Lobo peleaba el descenso en las últimas fechas de la fase regular, pero su impresionante remontada lo dejó a un paso de la gloria. El Pincha también entró por la ventana y eliminó nada más ni nada menos que a Central en Rosario, quien cerró el año como 1º de la tabla anual.

>> Leer más: El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

El clásico platense fue programado para las 17 del lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ya que Gimnasia clasificó como 7º de la Zona B y Estudiantes fue 8º en la Zona A. Desde la LPF señalaron que el encuentro iba a disputarse el domingo, pero que por "pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires" se jugará durante el feriado "por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes" debido a "los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana".

Cronograma de las semifinales

Domingo 7 de diciembre

19.00 - Boca (1A) vs. Racing (3A)

Lunes 8 de diciembre

17.00 - Gimnasia (7B) vs. Estudiantes (8A)

