Gimnasia de Mendoza vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Ciudad
Cuarentena superada: ¿qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
Política
El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Policiales
Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
La Ciudad
Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años
Información general
El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
En foco
En política los enanos crecen
La Ciudad
Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia
Policiales
Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
La Ciudad
Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
La Ciudad
Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario
Policiales
Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
La Ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
Ovación
Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
La Ciudad
Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
Policiales
Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Ovación
Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular
Ovación
Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación
El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada
Economía
Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro
El Mundo
Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica