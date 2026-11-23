Frank Kudelka demoró para sacar al lateral Jerónimo Russo y luego de la roja se apuró en retirar de la cancha a Mazzantti. Y vino el 3-2 en contra del ingresado Franco Escobar

La roja a Russo, previo al 3-2 de Gimnasia sobre Newell's por el cabezazo en contra del ingresado Escobar.

Diría Murphy que cuando algo tiene que salir mal, va a salir mal. La jugada que al cabo definió la clasificación de Gimnasia a octavos de final y la eliminación de Newell’s llegó como consecuencia de decisiones poco acertadas que se encadenaron para el 3 a 2 local, el del nocaut. Expulsión evitable, cambio evitable y gol en contra de mala fortuna dejaron al equipo de Frank Kudelka cuesta arriba para lo mucho que faltaba en ese suplementario.

Kudelka reservó cambios para el alargue en una decisión inteligente entonces. Apenas dos reemplazos hizo en los 90’ y tenía variantes que le dieran un plus físico. Pero exageró y lo pagó.

Es que Jerónimo Russo, que mostró cosas interesantes sobre todo en ataque, ya jugaba al filo. Con tarjeta amarilla hizo una falta en que todo Gimnasia reclamó la segunda y Nicolás Ramírez hizo caso omiso. Pero no pudo hacerse el tonto con la falta que cortó el avance de Jeremías Merlo en la puerta del área. Segunda amarilla y roja.

Frank Kudelka, demoró y se apuró

Kudelka, que no se apuró para sacarlo, sí lo hizo para hacer ingresar a Franco Escobar por el goleador Walter Mazzantti antes del tiro libre que ejecutaría Nacho Fernández. Pero debió esperar ese peligroso disparo, porque si Gimnasia marcaba se iba a quedar sin su delantero incisivo. Y así fue.

Y como para que sea más duro el castigo, ejecutó Nacho y la desvió Escobar, en la primera que tocó. Descolocó a Reinatti y fue el 3 a 2.

La macana estaba hecha y, para colmo, al final de ese primer tiempo suplementario y con Newell’s ya descontrolado, Martín Ortega, al que Ramírez también le había perdonado la segunda amarilla, no se le ocurrió otra cosa que pegarle un pelotazo al caído Nacho Fernández, que venía de ser bajado por Bruno Cabrera. Segunda roja y chau. El clic del partido sentenció todo.