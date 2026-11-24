La flamante camioneta de la marca del rombo producida en la Fábrica Santa Isabel llegó a Rosario en los concesionarios de Circular y Centro

La nueva Renault Niagara está disponible en los concesionarios Centro y Circular de Rosario.

Renault lanzó oficialmente la nueva pick-up compacta Niagara al mercado nacional , la cual se produce en la Fábrica Santa Isabel, en Córdoba y combina la industria local con la impronta tecnológica. Este modelo llegó para ofrecer el confort, la seguridad y la habitabilidad de un SUV del segmento C con la robustez y versatilidad de carga de una camioneta .

El lanzamiento de la marca del rombo representa un paso estratégico fundamental para la firma en el país, ya disponible en los concesionarios Circular y Centro de Rosario , con sus versiones evolution+ MT, evolution+ AT, iconic+ y outsider 4x4 .

En tanto, la Renault Niagara está equipada con el motor turbo 1.3 TCe de 156 CV y 270 Nm de torque, así como está disponible con transmisión manual de seis velocidades o automática EDC de doble embrague húmedo y seis marchas, según la versión.

La flamante camioneta del rombo se estructura sobre tres grandes pilares: diseño y confort de C-SUV, motorización y modularidad de pick-up, y tecnología y seguridad propias de un SUV del segmento C . Además, se encuentra disponible en los siguientes colores: verde liquen (color de lanzamiento), gris estrella, gris cuarzo, blanco glaciar, azul cosmos y negro nacrée.

Precios de la Renault Niagara

Renault Niagara evolution+ MT: $45.700.000

Renault Niagara evolution+ AT: $48.110.000

Renault Niagara iconic+: $52.730.000

Renault Niagara outsider 4x4: $59.990.000

Motorización de la Niagara

Toda la gama Renault Niagara equipa el motor 1.3 TCe turbo de inyección directa, de cuatro cilindros en línea y 1.333 cm³, que desarrolla 156 CV de potencia y 270 Nm de torque.

Según la versión, está asociado a una transmisión manual de seis velocidades o a una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis velocidades. En la versión evolution+ AT, la transmisión incorpora además paddle shift, que permite gestionar los cambios desde las levas al volante.

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Niagara incorpora además suspensión trasera independiente multilink, desarrollada para alcanzar un equilibrio entre confort de marcha, estabilidad y comportamiento dinámico, preservando al mismo tiempo las capacidades necesarias para una pick-up.

La nueva identidad de Renault

El diseño exterior de la Niagara propone una interpretación moderna de los códigos tradicionales de las pick-ups. Su frente se caracteriza por un capó alto, una amplia parrilla negra y el nuevo logo pixel "Renault", acompañado por faros full LED con secuencia de bienvenida y despedida.

Con hasta 4,94 metros de largo, 1,83 metros de ancho sin espejos y 1,71 metros de alto con barras de techo, Renault Niagara presenta proporciones robustas y una fuerte presencia visual. La versión outsider 4x4 alcanza los 4,94 metros de longitud y cuenta, además, con un despeje del suelo de 233 mm, preparado para enfrentar caminos y terrenos de mayor exigencia.

Las proporciones, las líneas marcadas de la carrocería y las llantas de hasta 18 pulgadas refuerzan el carácter robusto del modelo. Según la versión, incorpora además firma lumínica LED, barras de techo y diferentes elementos vinculados al uso todoterreno.

En la versión outsider 4x4, este carácter se profundiza mediante llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos A/T todoterreno, barra antivuelco y protector frontal con detalles específicos en color "citron".

Confort y habitabilidad

El interior de la Niagara fue pensado para acercar la experiencia de una pick-up a los estándares de confort de un SUV del segmento C. Entre sus atributos se destacan una configuración centrada en el conductor, paneles soft touch, hasta 20,3 pulgadas combinadas entre el tablero digital y la pantalla multimedia, una consola central alta con comando e-shifter, y diferentes soluciones de almacenamiento.

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La habitabilidad de las plazas traseras fue otro de los focos del desarrollo de producto. Niagara ofrece 200 mm de espacio para las rodillas y un respaldo trasero con 25º de inclinación, además de un compartimento de guardado de 36 litros detrás de la segunda fila de asientos.

En las versiones superiores suma equipamiento como climatizador automático bi-zona con salidas para las plazas traseras, iluminación ambiental LED de 48 colores, cargador inalámbrico, asiento del conductor con ajuste eléctrico y tapizados de cuero ecológico.

La circularidad también forma parte de la concepción de Niagara, con la incorporación de materiales reciclados en componentes de sus distintas versiones. evolution+ (MT y AT) equipa alfombras con un 40% de PVC reciclado; la versión outsider 4x4 incorpora alfombras de PVC con borde alto fabricadas con material 100% reciclado; e iconic+ cuenta con alfombras textiles con base de PVC 100% reciclado.

Modos de conducción

Cada configuración de Renault Niagara incorpora modos de manejo específicos para adaptar la respuesta del vehículo a diferentes situaciones.

Las versiones evolution+ MT y AT disponen de cuatro modos: Eco, Normal, Terrain y Snow. Terrain permite ajustar electrónicamente el control de tracción, el motor y los frenos para mejorar las capacidades de circulación fuera del asfalto, mientras Snow interviene sobre los sistemas de tracción y estabilidad ante superficies de baja adherencia.

La versión iconic+ 4x2 amplía la personalización mediante seis configuraciones: Eco, Comfort, Sport, Terrain, Perso y Smart. Por su parte, outsider 4x4 cuenta con seis modos orientados a combinar confort y desempeño todoterreno: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud y Lock Off-Road.

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En situaciones de mayor exigencia, el modo Lock Off-Road de la versión 4x4 distribuye el torque de manera uniforme entre los ejes delantero y trasero para maximizar la capacidad de tracción.

Tecnología

La tecnología a bordo constituye uno de los pilares de la Niagara. Con Google integrado, las principales herramientas digitales forman parte del ecosistema multimedia del vehículo. La incorporación de Google Gemini agrega una experiencia conversacional basada en IA, permitiendo interacciones más naturales con el sistema.

Las versiones evolution+ cuentan con tablero digital de 7 pulgadas y pantalla OpenR multimedia de 10,1 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En las versiones iconic+ y outsider, el equipamiento tecnológico suma un tablero digital de 10,2 pulgadas y una pantalla OpenR de 10,1 pulgadas con Google Automotive Services integrado, incluyendo Google Maps, Google Play y Gemini.