Gabriel Heinze, del prejuicio a gestos que enaltecieron su figura

No siempre lo que se dice es tan real. O, a veces, una imagen distorsiona cómo es una persona. Gabriel Heinze se muestra como un tipo serio, distante, pero también es correcto. En la época como jugador se armó un retrato de alguien difícil, pero en general con el periodismo con el que construyó una barrera. Algo que se diluyó y cayó como un castillo de naipes en una situación particular demostrando con gestos totalmente diferentes a lo que se pensaba -algo que ha repetido en diferentes lugares-. Y que no hicieron otra cosa que enaltecer su figura.