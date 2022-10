Gabriel Batistuta recogió el guante y liquidó a un ex compañero italiano

"Ser considerado desagradable por (Antonio) Cassano me parece un lindo gesto", dijo el Bati sobre su ex colega, que lo había tildado de "tacaño"

Gabriel Omar Batistuta fue criticado con dureza por su ex compañero Antonio Cassano, conocido por su lengua filosa. Cassano, que coincidió con Bati en Roma durante la temporada 2001-02, había dicho que el argentino era "tacaño" y que intentó dejar una imagen de estrella intocable. Ahora, el ex goleador argentino le salió al cruce.

"Era horrible cuando yo estaba con Batistuta y Marco Delvecchio en Roma. Batistuta en un modo particular porque cuando llegó a Trigoria (la ciudad deportiva de la Roma) no pagaba ni un café ni saludaba a ningún mozo. Esto era en un momento en el que él ganaba diez millones de euros por año", declaró Cassano.

Cassano también se acordó de su ídolo y otro ex compañero de vestuario, Francesco Totti: "Yo fui a Roma por él (Cassano llegó desde Bari). Elegí Roma en lugar de Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo «Francesco ganó 100 mil euros y tú te llevaste 10 mil»".

El que recogió el guante fue Batistuta, quien en diálogo con La Nazione disparó: "Ser considerado desagradable por Cassano me parece un lindo gesto. Te diré algo: en cuanto llegó a Roma lo vi desconcertado, no podía sentar cabeza (se sabe del poco profesionalismo de Cassano), Hablé con mi esposa, lo llevamos a casa y ahora escuchar que habla así... Lo siento mucho. Me da pena. No aprovechó la oportunidad que le dio el fútbol para crecer como persona".

“Hay gente que pagó por verme y yo no podía permitirme que fuera solo un juego. Así que me lo tomé todo en serio y no tenía espacio para relajarme, me veía duro. Una broma es suficiente para armar un escándalo y ustedes, los periodistas, siempre están al acecho. Ahora definitivamente soy más agradable“, agregó Batistuta.

Cassano, quien tuvo un paso poco afortunado por Real Madrid entre 2006 y 2007, no duda en caerle con todo a quien no le cae bien. Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala son sus víctimas favoritas.

"Tengo la sensación de que cuando le meten presión, Dybala se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada, una locura", dijo una vez del jugador argentino. Con CR7 siempre es duro. "Cristiano debería quererse, hacerse un favor y entender que, si no puede llegar a un nivel, debe cerrar su carrera. Ha ganado todo, ha sido un fenómeno. Ahora toca retirarse", sentenció.