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El corazón de Messi rescató a Argentina y la pesadilla de Egipto terminó en un sueño

El más destacado de la Scaloneta en el triunfo dramático por 3 a 2 ante Egipto fue otra vez Leo. Asistencia, gol y clasificación argentina a puro coraje

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

7 de julio 2026 · 16:03hs
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Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso desde el arranque para jugar ante Egipto.

AP

Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso desde el arranque para jugar ante Egipto.

La selección argentina dio vuelta un partido de locos ante Egipto y los futbolistas albicelestes más destacados fueron Lionel Messi, Cuti Romero y Nicolás Tagliafico.

Los puntajes de Ovación

Emiliano Martínez 5: Nada que hacer en los goles. Tuvo poco trabajo porque Egipto generó escaso peligro, pero lastimó muchísimo.

Nahuel Molina 3,5: Otro partido muy flojo del lateral derecho. No colaboró arriba y jamás le dieron la pelota para que sea opción de terminar por afuera.

Cristian Romero 8: Cuando se venía la noche fue arriba con la lanza y el corazón en la mano. Ganó en las alturas y le dio vida a la selección.

Lisandro Martínez 5,5: Esta vez no tuvo un partido inspirado. Le ganaron en el cabezazo del primer gol y no fue tan activo en el pase de salida.

Nicolás Tagliafico 7,5: De lo más importante de la selección en ataque en el primer tiempo. Le cometieron el penal y generó riesgo real con los centros.

Rodrigo De Paul 4: Flojo partido del volante. Errático, sin marcar y se lo notó cansado. Igual dio todo lo que tenía.

Leer más: De la mano del Faraón Leo Messi, la selección se juega el todo por el todo ante Egipto

Enzo Fernández 7,5: Activo en el juego y en la generación, anotó el golazo de cabeza para el 3 a 2 y el delirio total.

Leandro Paredes 7: Siempre bien ubicado. Le dio equilibrio al equipo. En el complemento tuvo un cierre providencial cuando Egipto pudo definir la historia.

Alexis Mac Allister 5: No terminó de desplegar su juego, pero trató de asociarse con Messi. Le faltó más energía en el final.

Lionel Messi 9: Fue la bandera para evitar la rendición. No se quería ir del Mundial. Jugó a puro corazón y fue clave en el resultado.

Julián Álvarez 6: Sin final de jugada, igual le dio volumen de juego al ataque. Fue su mejor partido en el Mundial.

Ingresaron en Argentina

Lautaro Martínez 6: El Toro entró cuando era todo cuesta arriba. Tuvo chances y participó en el gol de Messi. Gran asistencia para Enzo Fernández en el tercero.

Nicolás González 5: Le cuesta aportar su mayor virtud que es el desborde. Igual fue siempre al frente.

Gonzalo Montiel 5,5: Se plantó de cuatro adelantado y ofreció opciones de pase por su sector.

Nicolás Otamendi 5: Entró para reforzar la zaga y aguantar el resultado al final. Pocos minutos en cancha.

Facundo Medina 5: Fue otro cambio para oxigenar el retroceso del equipo.

Lionel Scaloni, el DT 8: Argentina jugó el mejor partido del Mundial y casi queda afuera. Su gran mérito es conducir a un equipo que jamás se rinde, que intenta jugar siempre, que busca y que no conoce lo que es entregarse mansamente en la adversidad. Una selección con sello de autor.

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