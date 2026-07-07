El corazón de Messi rescató a Argentina y la pesadilla de Egipto terminó en un sueño

El más destacado de la Scaloneta en el triunfo dramático por 3 a 2 ante Egipto fue otra vez Leo. Asistencia, gol y clasificación argentina a puro coraje

Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso desde el arranque para jugar ante Egipto.

La selección argentina dio vuelta un partido de locos ante Egipto y los futbolistas albicelestes más destacados fueron Lionel Messi , Cuti Romero y Nicolás Tagliafico.

Emiliano Martínez 5: Nada que hacer en los goles. Tuvo poco trabajo porque Egipto generó escaso peligro, pero lastimó muchísimo.

Nahuel Molina 3,5: Otro partido muy flojo del lateral derecho. No colaboró arriba y jamás le dieron la pelota para que sea opción de terminar por afuera.

Cristian Romero 8: Cuando se venía la noche fue arriba con la lanza y el corazón en la mano. Ganó en las alturas y le dio vida a la selección.

Lisandro Martínez 5,5: Esta vez no tuvo un partido inspirado. Le ganaron en el cabezazo del primer gol y no fue tan activo en el pase de salida.

Nicolás Tagliafico 7,5: De lo más importante de la selección en ataque en el primer tiempo. Le cometieron el penal y generó riesgo real con los centros.

Rodrigo De Paul 4: Flojo partido del volante. Errático, sin marcar y se lo notó cansado. Igual dio todo lo que tenía.

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Enzo Fernández 7,5: Activo en el juego y en la generación, anotó el golazo de cabeza para el 3 a 2 y el delirio total.

Leandro Paredes 7: Siempre bien ubicado. Le dio equilibrio al equipo. En el complemento tuvo un cierre providencial cuando Egipto pudo definir la historia.

Alexis Mac Allister 5: No terminó de desplegar su juego, pero trató de asociarse con Messi. Le faltó más energía en el final.

Lionel Messi 9: Fue la bandera para evitar la rendición. No se quería ir del Mundial. Jugó a puro corazón y fue clave en el resultado.

Julián Álvarez 6: Sin final de jugada, igual le dio volumen de juego al ataque. Fue su mejor partido en el Mundial.

Ingresaron en Argentina

Lautaro Martínez 6: El Toro entró cuando era todo cuesta arriba. Tuvo chances y participó en el gol de Messi. Gran asistencia para Enzo Fernández en el tercero.

Nicolás González 5: Le cuesta aportar su mayor virtud que es el desborde. Igual fue siempre al frente.

Gonzalo Montiel 5,5: Se plantó de cuatro adelantado y ofreció opciones de pase por su sector.

Nicolás Otamendi 5: Entró para reforzar la zaga y aguantar el resultado al final. Pocos minutos en cancha.

Facundo Medina 5: Fue otro cambio para oxigenar el retroceso del equipo.

Lionel Scaloni, el DT 8: Argentina jugó el mejor partido del Mundial y casi queda afuera. Su gran mérito es conducir a un equipo que jamás se rinde, que intenta jugar siempre, que busca y que no conoce lo que es entregarse mansamente en la adversidad. Una selección con sello de autor.