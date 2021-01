El norteamericano Frederick Lorz fue el ganador del maratón de 1904, pero no de manera limpia o deportiva. Tras correr durante 15 km decidió que no podía más, que estaba cansado. Su manager, que le venía siguiendo en su auto, le gritó y alentó para que siguiera. Al ver que no podía, lo llamó y lo subió al automóvil con el que recorrieron unos 17 km, hasta que se rompió. Lorz se bajó del auto y siguió corriendo, tras haber tomado fuerzas y descansado durante más de media hora.