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Un primer ensayo de Franco Colapinto para conocer Sepang y con estrategia diferente a Pierre Gasly

El argentino hizo apenas un solo intento de clasificación y al principio, por lo que sus tiempos no fueron relevantes en su primera vez en Sepang

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

2 de octubre 2026 · 02:31hs
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El Alpine de Franco Colapinto

BWT Alpine

El Alpine de Franco Colapinto, que afronta un nuevo desafío en el GP de Baréin, que se disputa en Sepang.

Franco Colapinto cumplió la primera hora de ensayos de su vida en Sepang, donde el domingo a las 4 se correrá el GP de Baréin. Hizo un solo intento clasificatorio y al principio, con la pista sin engomar, por lo que su tiempo no fue relevante, aunque sí el de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. A las 5 será la FP2.

Colapinto finalizó 19° la FP1 pero poco dijo ese resultado. Cuando clavó su único intento rápido fue al principio y lo ponía 11° entonces a una décima de su compañero Pierre Gasly, quien sí hizo su mejor crono en el momento en que lo hacía la mayoría y se destacó como el mejor del resto.

La actuación de Gasly, que terminó 7° delante de los McLaren, abre expectativas para los Alpine. Como el largo ensayo de Colapinto con goma blanda y gastada, también es un indicador de que puede usarlo en carrera.

Claramente las estrategias de ambos autos fueron diferentes e incomparables, por eso la sesión poco dijo sobre qué puede esperarse del argentino el sábado, cuando desde las 5 clasifiquen.

Hay que recordar que Colapinto penalizará 5 lugares por la sanción de Bakú, y otro tanto Isack Hadjar y Arvid Lindblad, pero en sus casos por cambios en las unidades de potencia.

Max Verstappen dominó una tanda donde se buscaron muy pocos tiempos, seguido de Russell, Hadjar, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Gasly, Lawson, Lindblad y Hulkenberg en el top ten.

Más atrás quedaron los dos McLaren de Piastri y Norris, Bortoleto, Alonso, Ocon, Bearman, Albon, Stroll, Colapinto, Sainz, Bottas y Checo Pérez.

>>Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Lo que pasó en la FP1

Con mucho calor ambiente y más de 50° en el asfalto, más una gran concurrencia, se puso en acción después de nueve años una actividad de F-1 en Sepang. Y Colapinto fue el primero en salir a pista.

El argentino puso goma blanda de entrada, pero hizo dos series de una vuelta incompleta y parada en boxes, para guardarse. Había salido con sensores en el tren delantero, por lo que hubo que sacarlos.

Verstappen hacía 1m 39,400s con la misma goma, mientras Gasly quedaba a 1,340s con medias en su primera referencia, antes de que Max bajara a 1m 38,883s y el francés pararía, le ajustarían la carga y volvería al asfalto.

Con 20' de práctica, Colapinto salió a pista y marcó 1m 41,185s en su primer intento, a 353 milésimas del marcado por Gasly inicialmente, aunque el francés mejoraría al toque con 1m 40,419s. Mientras, el argentino volvía a los pits, tocaban la carga y regresaba.

Ahí sí Colapinto bajaría bastante, en 1m 40,531s, a 112 milésimas del francés, aunque Russell lo tapó en la última curva. Para entonces, las Ferrari habían superado a Verstappen y Hadjar se colocaba al tope, con 1m 38,303s. Los Alpine eran 10° y 11°, a más de 2 segundos.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Claro que todos empezaron a calzar gomas blandas flamantes y Russell se colocaba al frente con 1m 37,903s. Gasly salía también con el mismo caucho nuevo.

Enseguida, Verstappen se ponía primero con goma nueva: 1m 37,520s. Y los Racing Bulls se colocaban por encima de los Alpíne por más de un segundo.

Gasly hacía el mejor primer sector, luego se caería pero quedaría adelante de Lawson y Lindblad, con 1m 38,715s, a 1,195s de la punta.

Colapinto volvió a salir con la misma goma blanda del principio y con mayor carga, por lo que los tiempos se fueron para arriba.

Así giró en los últimos 16 minutos, mientras Gasly lo hacía al final con la misma goma media del principio y tanque cargado, con mejores tiempos, lo que habló de cierta degradación mayor con la goma blanda del argentino.

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