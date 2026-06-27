Franco Colapinto largará 16º el GP de Austria después de un exceso en el último intento en Q2

Después de una muy buena Q1, Franco Colapinto falló en la Q2 y no pasó el corte. Su compañero Pierre Gasly casi lo logra. Largan 11º y 16º.

El paisaje del Red Bull Racing, con el Alpine de Franco Colapinto. Este domingo, el GP de Austria.

Franco Colapinto venía para discutir el pasaje a la Q3, pero tuvo problemas en los dos intentos en la Q2. sobre todo el último y ahí quedó. Largará 16º el GP de Austria, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, lo hará en el 11º lugar. La carrera de este domingo se larga a las 10. Polémica pole de George Russell.

Una pena que en los dos intentos en la Q2 Colapinto tuviera problemas. En el primero perdió el tiempo en el segundo sector, pero sobre todo en el último cometió un exceso. Fue cuando todos mejoraron y el argentino se pasó en la primera curva.

Hasta ahí venía de una muy buena Q1, donde superó a un Gasly que estuvo fuerte todo el sábado, desde la FP3. De hecho, estuvo a nada de pasar a la Q3. Los Alpine largan 11º y 16º.

Adelante, la lucha fue tremenda por la pole, con los Mercedes y Verstappen, el mismo al que casi saca Gasly de la Q3, en pelea franca.

Tanto, que en el segundo intento, cuando las ferrari habían marcado el 1-2 con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y los Mercedes aún estaban en la vuelta, Verstappen perdió el auto en la curva 9 cuando estaba por hacer la pole.

Antonelli no pudo marcar tiempo, pero Russell sí bajó todo e hizo la pole, pero pasó después por esa zona de banderas amarillas y por supuesto fue investigado.

Pero la investigación dijo que levantó en la zona con bandera amarilla simple y unos segundos después se puso la doble que impidió a Antonelli acelerar.

Parece que esta vez la desaceleración de Russell sí fue suficiente, no como la de la sanción a Colapinto en Barcelona, que pese a frenar en el sitio donde estaba estacionado Alonso, lo penalizaron igual con 10 segundos y le hicieron perder dos posiciones. La doble vara de medir, siempre a full en la F-1.

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Qué pasó en la Q2 de Austria

Siempre saliendo inmediatamente atrás de Gasly, no hubo demoras para nadie en la salida porque el tiempo de 15 minutos solo alcanzaba para dos intentos.

Y en el primero de ellos, Colapinto falló claramente en el segundo sector donde perdió cinco décimas con Gasly. El francés en ese primer intento para todos lograba ponerse 8º y el argentino 13º.

Gasly había bajado por primera vez el 1m 08s, para clavar 1m 07,562s, lo mejor de Alpine, mientras Colapinto empeoraba lo hecho en la Q1: 1m 08,171s, cuando en el primer parcial (y también el último) estaba pegado a su compañero.

Entonces, Lindblad, Bortoletto, Colapinto, Bearman, Hulkenberg y Ocon estaban afuera. Antonelli bajaba por primera vez el 1m 07s para hacer 1m 06,763s.

Para el segundo intento, Colapinto estaba detrás de Hadjar y se pasó de largo en la curva 1, por lo que no pudo mejorar y lo pasaron los que venían atrás, quedando 16º.

Gasly tampoco pasó el corte pese a limar tres décimas a su anterior tiempo porque lo pasaron los Racing Bulls y quedó 11º, apenas 40 milésimas por detrás de Verstappen, el último clasificado. Y delante de Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Ocon y el propio Colapinto.

Qué pasó en la Q1 de Austria

Mientras unos pocos optaron por salir rápido, los Alpine salieron recién después de cinco minutos, por lo que apuntaron a solo dos intentos.

Colapinto hizo 1m 08,343s y quedó a 305 milésimas de Gasly. En esa primera pasada el francés estaba 9º y el argentino 13º, con los Racing Bulls y Oliver Bearman en el medio. Y por cierto bastante a salvo para pasar a la Q2, 394 milésimas del 17º, Carlos Sainz.

El único que sorprendía un poco en ese lote del fondo era Estaban Ocon, 20º. El francés había sido el primero de todos en salir a marcar tiempo.

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Pero en el segundo intento Gasly no pudo mejorar y el argentino hizo lo mejor suyo del fin de semana, bajando por primera vez del 1m 08s: 1m 07,894s.

Eso sí, los dos Racing Bulls lo pasaron por mucho y quedó 11º, con Gasly 13º. Ocon mejoró para ser 16º y se dio la lógica, los Williams de Sainz y Albon, los Cadillac de Pérez y Bottas y los Aston Martin de Alonso y Stroll quedaron afuera.

Lindblad quedó 10º, casi 3 décimas y medio más rápido que el argentino y Lawson 4º, a solo 302s de Antonelli y mejor que los dos Red Bull.

Antonelli hizo lo mejor con 1m 07,083s. Y los Alpine, los Audi y los Haas ocuparon los puestos del 11º al 16º.

Los comisarios deportivos investigarán a Colapinto, los dos Haas, los dos Audi, los dos Racing Bulls, Russell y Checo Pérez por supuestamente no obedecer instrucciones en la salida del pit lane, pero lo harán después de la sesión. Puede haber multas económicas.