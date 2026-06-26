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La Capital | Motores | Jeep

El insólito regalo de Jeep si Estados Unidos se corona campeón del Mundial 2026

La firma del grupo Stellantis anunció que entregará 100 unidades de la Wrangler si el seleccionado estadounidense suma su primera Copa del Mundo

26 de junio 2026 · 10:01hs
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Estados Unidos mostró una nueva cara y se ilusiona con llegar lejos en el Mundial 2026.

Foto: AP Foto/Andre Penner.

Estados Unidos mostró una nueva cara y se ilusiona con llegar lejos en el Mundial 2026.

El Mundial de fútbol es uno de los eventos que más cantidad de iniciativas de marketing reúne en todo el mundo, con miles de millones de fanáticos pendientes a cada uno de los partidos. Por eso, las marcas preparan ideas innovadoras para ganarse la atención del público, y el rubro automotor no fue la excepción, de la mano de Jeep.

Esta Copa del Mundo cuenta con el particular registro de ser la primera que se juega en tres países distintos, con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones. Si bien el país azteca es el que mayor cultura e historia tiene en este deporte, los otros dos norteamericanos demostraron un apoyo mucho mayor de lo esperado.

Estados Unidos cuenta con 11 de las 16 sedes de este Mundial, a lo largo y ancho de su territorio, tanto en la costa oeste como en el este. Durante sus primeros partidos, de la mano de Mauricio Pochettino, sorprendió al mundo con un estilo de juego frenético y de alta velocidad, pero también con miles de hinchas que se acercaron por primera vez al fútbol.

Por eso, Jeep lanzó una campaña promocional para aprovechar la revolución que generó la Copa del Mundo en suelo estadounidense y decidió ir un paso más allá que las tradicionales publicidades que se emiten durante los partidos, con una apuesta fuerte.

La apuesta fuerte de Jeep en el Mundial

La automotriz anunció que regalará 100 unidades cero kilómetro de la Jeep Wrangler si la selección de Estados Unidos se corona campeona del Mundial 2026 por primera vez, un hecho que impactaría directamente en la historia del fútbol mundial.

Esta iniciativa forma parte de la campaña publicitaria denominada “All in on America”, que fue desarrollada junto a la agencia creativa Highdive. No obstante, estos premios no estarán al alcance de cualquiera y llegarían a un cupo limitado de seguidores.

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Según detalló la propia marca norteamericana, los únicos beneficiarios de esta campaña serán las personas que se llamen legalmente George Washington y que puedan acreditar con su identificación personal que llevan el mismo nombre que el primer presidente de Estados Unidos.

Para ello, Jeep tendrá una inscripción que permanecerá abierta hasta el último partido de la Copa del Mundo, cuando se juegue la final el próximo domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, exclusivamente para residentes de Estados Unidos.

Una iniciativa patriótica

Al respecto, el director global de marketing de Stellantis, grupo al que pertenece Jeep, afirmó: “Mientras el mundo pone sus ojos en el fútbol este verano y Estados Unidos compite en el escenario global, lo estamos celebrando al estilo Jeep: de forma patriótica, divertida y con un guiño al nombre que ayudó a dar forma a una nación”.

“Como la marca más patriótica de Estados Unidos, vincular una eventual victoria del país con su padre fundador y pionero original les da a 100 de nuestros seguidores una razón inesperada más para alentar”, puntualizó el ejecutivo.

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Si bien las probabilidades de que el conjunto anfitrión levante la Copa del Mundo el 19 de julio son bajas, según los análisis de los especialistas, el impacto mediático de la iniciativa no pasó desapercibido y el juego de su selección ilusionó a varios George Washington a quedarse con uno de estos modelo.

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La Jeep Wrangler

El modelo Wrangler 2026 de Jeep se mantiene como uno de los SUV todoterreno más emblemáticos del mercado global, ya que conserva un enfoque clásico de aventura extrema que además incorpora varias mejoras en equipamiento, tecnología y personalización, que combina la posibilidad de tener un uso urbano y capacidades off-road de alto nivel.

La identidad robusta de Jeep no falta en esta edición, aunque cuenta con varias versiones diferentes entre opciones turbo e híbridas enchufables, con potencias de entre 270 y 380 caballos de fuerza en versiones estándar y electrificadas.

Por otro lado, mantiene su sistema de tracción 4x4 característico del modelo, junto a las transmisiones automáticas y manuales según la versión. En tanto, también destaca por su capacidad de personalización en suspensión, ejes reforzados y sistemas de bloqueo diferencial, especialmente en versiones como Rubicon.

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