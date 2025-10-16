Franco Colapinto corre el GP de Estados Unidos: días y horarios de la Fórmula 1

El argentino volverá a un circuito en el que brilló en 2024 y tendrá la primera carrera de la gira por América, esta vez con los colores de su sponsor

Tras una semana de descanso, Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos en Austin.

La Fórmula 1 afrontará la primera carrera de la gira por América y Franco Colapinto volverá a un circuito en el que brilló en 2024. Antes de pasar por México y Brasil, el argentino correrá en Austin, Texas , y lo hará con los colores de su sponsor principal, mientras espera la confirmación de Alpine por su continuidad

Si bien la escudería francesa afronta un crítico final de temporada y apunta de lleno al próximo año, con los cambios de reglamentación y la llegada del motor Mercedes, el pilarense no debe resignarse y mantiene la competencia con su compañero: Pierre Gasly. Además, el fuerte apoyo de sus sponsors mantienen las expectativas de un anuncio oficial en los próximos días.

Este Gran Premio de Estados Unidos será otra chance para pelear con el francés y demostrar que se ganó su lugar en el futuro del equipo. La tensión en Alpine bajó varias revoluciones en las últimas semanas y todo indica que Colapinto será ratificado , pero hasta no recibir el anuncio oficial deberá seguir evolucionando.

A pesar de los problemas que atraviesa Alpine y la resignación a competir con un monoplaza limitado, el argentino tendrá la chance de tener a su gente aún más cerca y volver al Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde tuvo una de sus actuaciones más destacadas con Williams.

Franco Colapinto terminó frustrado en Singapur pero fue muy superior a Pierre Gasly.

En 2024, el pilarense disputó su cuarta carrera con la escudería británica en la F1 en este trazado del sur estadounidense y su actuación sorprendió a propios y extraños, quienes comenzaron a verlo con otros ojos.

>> Leer más: Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026

En primer lugar, cerró la carrera sprint en la 12º posición con una correcta performance, pero el domingo se destacó al ganar varios puestos en la carrera. Allí, Colapinto sumó un punto por llegar 10º posición y quedó a un paso de ganar otra unidad con la vuelta más rápida, hecho que le quitó Esteban Ocon con gomas blandas sobre el final para evitar que Williams obtenga el punto extra.

Si bien el monoplaza de Alpine no genera expectativas para lo que resta del año, el argentino mostró actitud y batalla en Singapur, la cual no fue traducida con resultados solo por un error estratégico del box en el inicio de la carrera.

Cuándo se disputa el GP de Estados Unidos y dónde verlo

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, se disputará desde el viernes 17 al domingo 19 de octubre. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificiación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Estados Unidos

>> Leer más: El efecto Colapinto: más argentinos viajan a Brasil por la Fórmula 1

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Singapur

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14

Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1