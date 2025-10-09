La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

El piloto de Alpine superó a Gastón Mazzacane en el Gran Premio de Singapur y está a punto de subirse al podio con Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio

9 de octubre 2025 · 14:06hs
Franco Colapinto volvió a terminar antes que su compañero en Marina Bay.

AP

Franco Colapinto volvió a terminar antes que su compañero en Marina Bay.

La última carrera de Franco Colapinto arrojó indicios positivos sobre su futuro deportivo y además escribió otra página estadística importante. El último domingo se convirtió en el cuarto argentino con más vueltas en la Fórmula 1 y su registro ya es similar al de una de las máximas figuras del automovilismo nacional.

Los 62 giros del Gran Premio de Singapur permitieron que el piloto de Alpine desplace a Gastón Mazzacane en la lista de los competidores con mayor recorrido en las pistas de la máxima categoría de monoplazas. De no mediar imprevistos, el deportista de 22 años también superará la marca de José Froilán González, sinónimo de pasión por las carreras en el país.

El corredor que hizo su debut absoluto en Williams ya disputó veinte carreras en Fórmula 1. Parte de estos resultados quedó reflejada este jueves en la cuenta oficial de los organizadores del certamen y así compartió el cuadro con dos íconos de la talla de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón, y Carlos Reutemann.

¿Cuántas vueltas dio Franco Colapinto en Fórmula 1?

A falta de seis grandes premios para el final de la temporada, Colapinto ya dio 1.088 vueltas en la categoría. Esta cifra supera la que obtuvo Mazzacane entre 2000 y 2001, cuando sumó 1.057 giros con los autos de Minardi y Prost. A diferencia del actual piloto de Turismo Carretera (TC), el joven oriundo de Pilar tiene muchas chances de extender su trayectoria y seguir compitiendo el año próximo.

"¡Miralo a Franco, eh!", dice la publicación de la cuenta oficial de la F1. Para contextualizar el dato, una de las imágenes incluye al compañero de Pierre Gasly debajo del Chueco Fangio y Lole Reutemann, que obviamente ocupan los puestos principales en esa clasificación.

>> Leer más: La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La comparación con Froilán González también da cuenta de grandes diferencias en cuanto a la modalidad de competición después de 65 años. El Toro de la Pampa disputó nueve temporadas entre 1950 y 1960 en escuderías legendarias como Ferrari y Maserati. No obstante, el cronograma de aquella época sólo tenía diez fechas, incluyendo las quinientas millas de Indianápolis, de modo que sólo participó en 26 carreras y dio 1.296 vueltas.

Colapinto debutó en la Fórmula 1 el primero de septiembre de 2024 y comenzó su trayectoria con un formato mucho más exigente. En poco más de trece meses quedó a tiro del registro de una leyenda del automovilismo argentino.

¿Cuándo puede superar Colapinto a Froilán González?

El plazo mínimo para que el piloto de Alpine se meta en el podio de los argentinos con más giros es de cuatro carreras. El corredor debe dar 211 giros para superar la marca del ídolo oriundo de Arrecifes.

Para alcanzar ese registro en el menor tiempo posible, Colapinto tiene que terminar el Gran Premio de los Estados Unidos, que requiere completar el recorrido 56 veces. Después deberá completar las carreras de México y Brasil, con 71 giros cada una. En ese caso le bastará con once vueltas en Las Vegas para pasar a Froilán González.

Mientras tanto, Reutemann se mantiene como líder indiscutido en la estadística argentina de la Fórmula 1, ya que acumuló 6.986 vueltas entre 1972 y 1982. El Chueco, contemporáneo del Toro de la Pampa, compitió durante casi una década y fue campeón en cinco oportunidades, pero sólo sumó 3.022 giros.

Noticias relacionadas
A pesar de llegar en el 16º puesto, Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Singapur.

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto humilló a Pierre Gasly todo el fin de semana pero no se conforma y quiere más

Franco Colapinto y sus particulares gustos musicales

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Largada en Singapur, con Russell manteniendo cómo la posición. Franco Colapinto ganó tres lugares.

Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

Ver comentarios

Las más leídas

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Lo último

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Realizaron allanamientos por la causa de las presuntas coimas en la Andis

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Tras el entrenamiento matutino, casi todo el plantel canalla emprendió viaje este jueves hacia Buenos Aires para estar en la despedida de Russo en la Bombonera. Dolor en Central

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Hinchas de Central convocaron a homenajear a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fed Machado

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, bocinas y velas: Central homenajea a Russo en el Gigante de Arroyito

No me quiero morir sin ser campeón con Central, dijo Russo y se convirtió en leyenda

Por Sergio Faletto
Opinión

"No me quiero morir sin ser campeón con Central", dijo Russo y se convirtió en leyenda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Ovación
Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Ovación

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Casi todos los jugadores de Central viajan a la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Policiales
Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta
Policiales

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

La Ciudad
Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación