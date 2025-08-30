La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto arañó la Q2 y largará 16° el Gran Premio de Países Bajos

El argentino hizo una aceptable clasificación y quedó afuera por un pelito. Largará 16° el GP de Países Bajos con el Alpine y Pierre Gasly 14°. Pole de Piastri.

30 de agosto 2025 · 10:23hs
El Alpine de Franco Colapinto transita por el circuito de Zandvoort. Se viene l GP de Países Bajos.

El Alpine de Franco Colapinto transita por el circuito de Zandvoort. Se viene l GP de Países Bajos.

Franco Colapinto largará 16° el GP de Países Bajos, luego de una ajustada Q1 donde quedó afuera por muy poquito. Su compañero de Alpine Pierre Gasly largará 14° y Oscar Piastri hizo la pole. La fecha 15 de la Fórmula 1 2025 se larga a las 10 de este domingo, por Disney+.

Fue tan apretada la clasificación que, exceptuando los dos McLaren, entre el 5° de la Q1 Liam Lawson y Colapinto apenas hubo 0,422s. De hecho el argentino quedó afuera por 67 milésimas del 15° Gabriel Bortoletto y quedó a apenas 0,210s de su compañero Gasly, que quedó 8° en ese tramo.

El argentino expresó que le gustó cómo anduvo el auto pero que en dos de sus tres intentos se vio perjudicado por el tráfico, en especial por Carlos Sainz y Oliver Bearman.

De hecho, en ese último intento de la Q1, en el primer parcial fue mejor que Gasly, luego quedaron casi iguales en el segundo y perdió esas dos décimas en el último cuando debió superar al español y quedó atrás del inglés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961784893085552887&partner=&hide_thread=false

En la carrera aparte por la pole, Oscar Piastri superó por solo 12 milésimas a su compañero de McLaren Lando Norris, mientras que la sorpresa la dio Isack Hadjar, con el cuarto puesto con el Racing Bulls para partir al lado de Max Verstappen.

>>Leer más: Franco Colapinto respondió a la presión

La Q3 en los Países Bajos

Oscar Piastri salió a marcar la cancha en el primer intento, bajando el récord del trazado, en 1m 08,662s, apenas 12 milésimas por encima de Lando Norris.

El resto estuvo en otra sintonía, con Max Verstappen a 0,336s en el tercer lugar, George Russell, las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Liam Lawson, al que casi se le espanta el Racing Bulls en la curva 3.

Piastri y Norris no pudieron mejorar sus registros en los últimos intentos y así largarán el GP, seguidos de Verstappen que mejoró pero no le alcanzó, y Hadjar fue la sensación al clasificar cuarto, delante de Russell, que no mejoró.

Leclerc quedó adelante de Hamilton, en el 6° y 7° lugar, Lawson puso al otro Racing Bulls 8°, delante de los españoles, Sainz y Alonso, que al final no sorprendió.

La Q2 en los Países Bajos

Charles Leclerc marcó la primera referencia, con 1m 10,034s y Lewis Hamilton segundo, pero sin que el resto saliera a pista de entrada.

Pero se lo bajó fácil George Russell y mucho más Max Verstappen, que clavó 1m 09,122s. Gasly hacía 1m 10,237s y quedaba afuera tras los primeros intentos.

Fue el momento en que Norris marcaba lo mejor del fin de semana: 1m 08,874s, bajando por 11 milésimas el récord del circuito en poder de Verstappen.

Antes de los segundos intentos, estaban afuera Fernando Alonso, Liam Lawson, Sainz, Gabriel Bortoletto y Gasly, a 1,363s de la cima.

Gasly marcó un tiempo que lo puso 10° en el último intento, su mejor del fin de semana en 1m 09,637s, pero enseguida lo fueron bajando y quedó 14°. Solo Alex Albon no pudo superarlo por 15 milésimas, mientras que también quedaron afuera Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoletto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961787318185951416&partner=&hide_thread=false

La Q1 en los Países Bajos

La primera referencia fue de Yuki Tsunosa con 1m 10,661s, Pierre Gasly marcó 1m 10,981s y Colapinto 1m 11,132s, y los dos se fueron a boxes. Tiempos similares a los de la FP3.

Fue el momento en que Lance Stroll volvio a perder el auto al final de la recta y golpeó el costado izquierdo del Aston Martin. Aunque pudo volver a boxes, quedó out.

Claro que enseguida se fueron bajando los registros y el local Max Verstappen estableció lo mejor, sin tiempos aún de los McLaren.

>>Leer más: El mejor viernes desde el regreso

Cuando Lando Norris salió a pista le bajó el tiempo al campeón, en 1m 09,469s, con Oscar Piastri a 0,158s.

Gasly hizo un gran tiempo en el segundo intento, 1m 10,043s ascendiendo al 6° lugar y Colapinto también mejoró mucho pero no le alcanzaba para pasar: 1m 10,561s.

A falta de cinco minutos del final, todo el mundo empezó a salir para los últimos intentos, con goma blanda nueva para el argentino.

Piastri bajó por primera vez el tiempo a Norris, estableciendo 1m 09,336s.

Gasly mejoró de nuevo, a 0,556s de Piastri para quedar en un gran 8° puesto y Colapinto mejoró mucho también para quedar 15°, pero en el último intento lo bajó Tsunosa. Finalmente quedó a 67 milésimas de la Q2 y a 210 milésimas de su compañero de equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961781902488006945&partner=&hide_thread=false

La FP3 en Zandvoort

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961740162179715448&partner=&hide_thread=false

La FP2 en Zandvoort

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1961446290828501347&partner=&hide_thread=false

La FP1 en Zandvoort

Captura

