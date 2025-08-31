La Capital | Ovación | Franco Colapinto

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El argentino se mostró disconforme por la estrategia de Alpine y lamentó la chance perdida de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

31 de agosto 2025 · 12:50hs
Franco Colapinto terminó 11° en Zandvoort y apuntó contra su compañero Pierre Gasly por no facilitarle el paso.

Franco Colapinto terminó 11° en Zandvoort y apuntó contra su compañero Pierre Gasly por no facilitarle el paso.

El Gran Premio de Países Bajos dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. El piloto argentino de 22 años, que corre para Alpine, terminó en el puesto 11 tras una carrera en la que buscó entrar en la zona de puntos, pero quedó a las puertas.

En la zona mixta, Colapinto no ocultó su malestar y lanzó una crítica indirecta hacia su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien lo tapó en las vueltas finales. “Fue una carrera larga, complicada. Creo que aprovechamos menos oportunidades, pero… nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, afirmó el pilarense.

>> Leer más: Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

La maniobra con Pierre Gasly

Colapinto explicó que la situación se dio en las últimas cuatro vueltas, cuando salió con neumáticos blandos tras su tercera parada en boxes. En ese tramo intentó superar a Gasly, pero el francés no lo dejó pasar y le hizo perder tiempo. Finalmente, lo adelantó en una recta, pero ya era tarde para alcanzar a Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, quienes cerraron la zona de puntos.

Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, agregó Franco sobre la estrategia de Alpine, que lo terminó perjudicando al darle prioridad a Gasly.

, insistió el argentino.

Balance del fin de semana

Más allá de la bronca, Colapinto rescató aspectos positivos: “Fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, un poco más cómodo, y con eso sí estoy contento”.

El pilarense, que debutó esta temporada en la Fórmula 1 tras ser promovido desde Williams, remarcó que las paradas en boxes fueron correctas y no tuvo los problemas que lo complicaron en Hungría.

Las críticas de Briatore

Las palabras de Colapinto llegan en un momento de tensión dentro de Alpine. Días atrás, Flavio Briatore, director ejecutivo del equipo y artífice de su llegada a la escudería, cuestionó su rendimiento.

“Para un piloto joven, ponerlo en Fórmula 1 tal vez no era el momento adecuado. Quizás necesite un año o dos más. Se esfuerza mucho, trabaja duro, pero no es lo que espero de Colapinto”, señaló Briatore, que esperaba resultados inmediatos para sumar puntos en la Copa de Constructores.

El argentino todavía no logró estrenarse en el casillero, aunque muestra signos de adaptación y consistencia carrera tras carrera.

Noticias relacionadas
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en acción durante la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort, Países Bajos, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Patrick Post)

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El Alpine de Franco Colapinto transita por el circuito de Zandvoort. Se viene l GP de Países Bajos.

Franco Colapinto arañó la Q2 y largará 16° el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto en el box de Alpine. Cumplió los FP3 y ahora la clasificación en Países Bajos.

Un último ensayo para Franco Colapinto y Alpine que los bajó a tierra en Países Bajos

Franco Colapinto disipó nubarrones en Zandvoort con una gran actuación, luego de las declaraciones de Flavio Briatore.

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Lo último

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

La tormenta de Santa Rosa impacta con fuerza en la ciudad. Ya cayeron más de 60 milímetros y hay alerta amarilla hasta la mañana de lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Ovación
Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Newells: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad