El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El argentino se mostró disconforme por la estrategia de Alpine y lamentó la chance perdida de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 11° en Zandvoort y apuntó contra su compañero Pierre Gasly por no facilitarle el paso.

El Gran Premio de Países Bajos dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto . El piloto argentino de 22 años, que corre para Alpine, terminó en el puesto 11 tras una carrera en la que buscó entrar en la zona de puntos, pero quedó a las puertas.

En la zona mixta, Colapinto no ocultó su malestar y lanzó una crítica indirecta hacia su compañero de equipo, Pierre Gasly , quien lo tapó en las vueltas finales. “Fue una carrera larga, complicada. Creo que aprovechamos menos oportunidades, pero… nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo ”, afirmó el pilarense.

La maniobra con Pierre Gasly

Colapinto explicó que la situación se dio en las últimas cuatro vueltas, cuando salió con neumáticos blandos tras su tercera parada en boxes. En ese tramo intentó superar a Gasly, pero el francés no lo dejó pasar y le hizo perder tiempo. Finalmente, lo adelantó en una recta, pero ya era tarde para alcanzar a Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, quienes cerraron la zona de puntos.

“Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, agregó Franco sobre la estrategia de Alpine, que lo terminó perjudicando al darle prioridad a Gasly.

Balance del fin de semana

Más allá de la bronca, Colapinto rescató aspectos positivos: “Fue un buen fin de semana, creo que estoy más consistente con el auto, un poco más cómodo, y con eso sí estoy contento”.

El pilarense, que debutó esta temporada en la Fórmula 1 tras ser promovido desde Williams, remarcó que las paradas en boxes fueron correctas y no tuvo los problemas que lo complicaron en Hungría.

Las críticas de Briatore

Las palabras de Colapinto llegan en un momento de tensión dentro de Alpine. Días atrás, Flavio Briatore, director ejecutivo del equipo y artífice de su llegada a la escudería, cuestionó su rendimiento.

“Para un piloto joven, ponerlo en Fórmula 1 tal vez no era el momento adecuado. Quizás necesite un año o dos más. Se esfuerza mucho, trabaja duro, pero no es lo que espero de Colapinto”, señaló Briatore, que esperaba resultados inmediatos para sumar puntos en la Copa de Constructores.

El argentino todavía no logró estrenarse en el casillero, aunque muestra signos de adaptación y consistencia carrera tras carrera.