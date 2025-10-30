De Agrandadytos al recuerdo eterno: el rosarino que conoció a Maradona a los 9 años lo homenajeó en su cumpleaños

El rosarino Mariano Sinito le dedicó un sentido homenaje al astro del fútbol mundial, que conoció en 2005 durante un programa de TV. "Te llevo para siempre en mi corazón", celebró

"Te llevo para siempre en mi corazón y en mi memoria" . La dedicatoria pertenece al rosarino Mariano Sinito y está dirigida a Diego Maradona en el día de lo que en vida hubiese sido su cumpleaños 65. La figura de este joven, hoy comunity manager de Franco Colapinto en Alpine , trascendió cuando tenía 9 años y cumplió su sueño de conocer a Maradona en 2005 en el programa Agrandadytos, que conducía el actor y humorista Dady Brieva.

Diego es pasión de multitudes, una figura mítica del acervo cultural argentino que trasciende las fronteras de una cancha de fútbol. Es por eso que Diego está considerado como aquel Dios de esa religión laica que se retroalimenta a través de una pelota de fútbol y alma de potrero y hasta supo tener una iglesia.

En esta oportunidad, Sinito posteó este jueves por la mañana en su cuenta de X una emotiva y sentida dedicatoria en la que expresaba: "Feliz navidad. Te extrañamos, Diego. Te llevo para siempre en mi corazón y mi memoria" .

En esa publicación de la red social el rosarino Sinito la acompañó con fotos de ese abrazo entrañable con Diego Maradona que lo marcó para siempre y que también lleva en la piel por medio de un tatuaje.

Quién es el rosarino Mariano Sinito

Pasaron muchos años de aquel momento y todo parece indicar que ese encuentro también marcó su vocación. Hoy, Mariano Sinito se presenta en redes sociales como periodista, analista y relator en coberturas de fútbol americano profesional y colegial en No Huddle, Mundo NFL, NFL GamePass y DAZN.

Desde mayo de este año también coordina las redes de la escudería de Alpine en la que corre el argentino Colapinto en la Fórmula 1.