Un día de esta semana no abrirán los bancos: cuándo es y por qué

No habrá atención al público en el sector bancario de todo el país. Qué pasa con los cajeros automáticos y el home banking

Los cajeros automáticos de todos los bancos funcionarán con normalidad este jueves

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados. La interrupción de la actividad financiera se debe a la celebración del Día del Bancario , una jornada de descanso obligatorio para los trabajadores del sector financiero.

De esta manera las sucursales bancarias bajarán sus persianas en todo el territorio nacional. Este jueves n ingún banco ofrecerá atención al público, por lo que operaciones como depósitos, extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, trámites de créditos y consultas presenciales deberán reprogramarse para el siguiente día hábil.

En particular, el Día del Bancario se conmemora cada 6 de noviembre en honor a la fundación de la Asociación Bancaria en 1924 , sindicato que representa a los empleados de los bancos.

Qué pasa con los cajeros automáticos y el home banking

Si bien las sucursales bancarias permanecerán cerradas este jueves 6 de octubre, los clientes podrán podrán operar con total normalidad a través de entidades financieras digitales.

Es decir, el homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos funcionarán sin importar la efeméride en el sector bancario. Esto significa que se podrán realizar pagos, transferencias, retirar efectivo, consultas de saldo y movimientos, gestionar inversiones o plazos fijos, entre otras acciones.

Por otro lado, y respecto a los vencimiento programados para el 6 de noviembre, como pagos de créditos, impuestos o servicios, se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil sin generar intereses ni penalidades. De esta manera, los clientes no sufrirán inconvenientes por la falta de atención presencial.