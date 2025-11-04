Un día de esta semana no abrirán los bancos: cuándo es y por qué

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados. La interrupción de la actividad financiera se debe a la celebración del Día del Bancario, una jornada de descanso obligatorio para los trabajadores del sector financiero.
No habrá atención al público en el sector bancario de todo el país. Qué pasa con los cajeros automáticos y el home banking
De esta manera las sucursales bancarias bajarán sus persianas en todo el territorio nacional. Este jueves ningún banco ofrecerá atención al público, por lo que operaciones como depósitos, extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, trámites de créditos y consultas presenciales deberán reprogramarse para el siguiente día hábil.
En particular, el Día del Bancario se conmemora cada 6 de noviembre en honor a la fundación de la Asociación Bancaria en 1924, sindicato que representa a los empleados de los bancos.
Si bien las sucursales bancarias permanecerán cerradas este jueves 6 de octubre, los clientes podrán podrán operar con total normalidad a través de entidades financieras digitales.
Es decir, el homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos funcionarán sin importar la efeméride en el sector bancario. Esto significa que se podrán realizar pagos, transferencias, retirar efectivo, consultas de saldo y movimientos, gestionar inversiones o plazos fijos, entre otras acciones.
Por otro lado, y respecto a los vencimiento programados para el 6 de noviembre, como pagos de créditos, impuestos o servicios, se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil sin generar intereses ni penalidades. De esta manera, los clientes no sufrirán inconvenientes por la falta de atención presencial.