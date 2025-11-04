La Capital | Ovación | B Nacional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Este fin de semana se jugarán los partidos de ida por las semifinales del Reducido de la B Nacional para llegar a primera.

4 de noviembre 2025 · 19:54hs
Deportivo Madryn es uno de los principales candidatos a ganar el Reducido de la Primera Nacional.

Deportivo Madryn es uno de los principales candidatos a ganar el Reducido de la Primera Nacional.

El Reducido de la Primera B Nacional ya tiene definidos a todos sus semifinalistas y las series que determinarán quiénes avanzarán a la gran final por el segundo ascenso a la Liga Profesional de primera división. El primer ascenso directo fue para Gimnasia de Mendoza.

Este domingo se completaron los cuartos de final, con triunfos y definiciones que dejaron a Deportivo Madryn, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires como los cuatro equipos que siguen en carrera.

El “Aurinegro” venció por 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en un duelo cargado de contexto tras la suspensión del partido de ida y la posterior sanción de la AFA al “Lobo jujeño”. El equipo dirigido por Leandro Gracián avanzó así a semifinales, donde se medirá con Deportivo Morón, que eliminó a Atlanta tras empatar sin goles en Villa Crespo y aprovechar la ventaja conseguida en la ida por 1 a 0.

Leer más: Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

La otra semifinal del Reducido

La otra llave enfrentará a los dos Estudiantes, el de Río Cuarto y el de Buenos Aires. El conjunto cordobés superó con autoridad a Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 0 en la vuelta, tras igualar sin goles en el norte, y buscará meterse nuevamente en una final por el ascenso.

Por le lado del “Pincha” de Caseros se impuso por 1 a 0 sobre Tristán Suárez y completó el cuadro de semifinales que buscarán el segundo ascenso al Reducido de la Primera Nacional.

Las semifinales, al igual que los cuartos, serán series de ida y vuelta, y, en caso de igualdad en el resultado global, avanzará el equipo con mejor posición en la tabla. En cambio, la gran final del Reducido se disputará también en dos partidos, pero sin ventaja deportiva.

Los días y horarios

  • Sábado 8 de noviembre a las 21.10: Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn.
  • Sábado 8 de noviembre a las 19.40: Estudiantes de Buenos Aires vs. Estudiantes de Río Cuarto.
Noticias relacionadas
Una temporada para destacar. La celebración auriazul en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto. Central no solo viene bien en primera, sino en reserva y en las categorías mayores de la AFA.

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Gaspar Iñíguez, con la camiseta de Newells. Vino por pedido de Fabbiani. 

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

En un contexto de urgencias y necesidades en Newells, surgió una buena noticia: podrá contar con Banega.

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

El estadio Minella de Mar del Plata pasará a manos de una empresa inversora de Brasil.

La historia del estadio mundialista que será remodelado y el mito que lo acompaña

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

La constructora Obring SA resultó adjudicataria del tramo en el primer proceso de concesión vial impulsado por la gestión de Javier Milei
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lisandro Sacripanti: En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas

Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

Ovación
Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional
Ovación

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Los cuatro equipos de la B Nacional que buscan el único pasaje vacante a la Liga Profesional

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Tenis: El Pro Tour del club Mitre de Pérez tuvo acento entrerriano: ganó Ezequiel Simonit

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Policiales
Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

La Ciudad
Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Dengue en Rosario: Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad
Salud

Dengue en Rosario: "Hay mosquitos volando en todos los distritos de la ciudad"

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de IA generativa en la administración pública

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 
Economía

El jueves no abrirán los bancos: cómo se verán afectadas las operaciones 

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables
La Ciudad

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
POLICIALES

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
POLICIALES

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Por Luis Castro
Ovación

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Información general

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados