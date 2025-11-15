La Capital | La Ciudad | Rosario

Cuáles serán los 10 barrios de Rosario que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Proyectado en el Presupuesto del próximo año, el municipio apuntó sumar tres zonas a las siete que ya tienen este tipo de tareas

15 de noviembre 2025 · 19:34hs
El presupuesto municipal de 2026 contempla obras de pavimento definitivo en diez barrios de Rosario.

Para el 2026, Rosario proyecta tener 400 nuevas cuadras con pavimiento definitivo. En este sentido, el municipio avanzará con distintas etapas de obras en siete zonas y comenzará trabajos en otras tres. Además, se remodelarán avenidas en el sur, oeste y noroeste.

Con una inversión de casi 38 mil millones de pesos, el Ejecutivo prevé terminar las obras de pavimento definitivo en siete barrios: Uriburu y La Guardia (62 cuadras), Tiro Suizo (45 cuadras), Lomas de Alberdi (36 cuadras) y Antártida Argentina (18 cuadras). Además, se iniciará la ampliación de Las Delicias Etapa II (24 cuadras), Irigoyen (33 cuadras) y la 5ª etapa de Empalme Graneros (63 cuadras).

Por otro lado, iniciará obras en barrio Los Pumitas, en la zona noroeste de Rosario, con 56 cuadras a intervenir donde se eliminarán las zanjas. En barrio Triángulo, en la zona sudoeste, se definieron 53 cuadras a pavimentar y, por último, de cara a los Juegos Suramericanos 2026, se pavimentarán 10 cuadras que rodean a la Villa Olímpica en la zona sur de la ciudad.

Más pavimento y avenidas remodeladas

En total, se trata de 400 cuadras entre los siete barrios donde ya hay obras y las tres zonas que se suman a partir del próximo presupuesto. En comparación con el 2025, el incremento en obras es de algo más del 30% ya que esta temporada se alcanzaron las 283 cuadras pavimentadas en 9 barrios como Empalme Graneros (Etapa IV), Las Flores Este, La Granada, Lomas de Alberdi y Tiro Suizo.

Esta cifra no contempla la remodelación de 85 cuadras de avenidas priorizadas y accesos para mejorar la seguridad vial y la conectividad. Entre los tramos a reparar, están Rouillón entre 27 de Febrero y Pellegrini (11 cuadras), de Ayacucho entre Seguí y Lamadrid (15 cuadras), Newbery entre Wilde y avenida Real (35 cuadras) y Seguí entre San Martín y Oroño (24 cuadras).

El pavimento definitivo significa la eliminación de las zanjas y la nueva capa de asfalto, incluyendo la ejecución obras de desagües pluviales, saneamiento de infraestructura cloacal existentes, rampas que facilitan la accesibilidad y reposición de ingresos vehiculares y peatonales.

