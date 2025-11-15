La Capital | Ovación | Pablo VI

Pablo VI se consagró campeón del fútbol rosarino en Álvarez

Pablo VI empató con Unión de esa localidad y se coronó en una definición a dos canchas. Central venció a Coronel Aguirre, pero no le alcanzó.

Juan Iturrez

15 de noviembre 2025 · 19:23hs
El plantel completo de Pablo VI que aguantó el 0 a 0 ante Unión de Alvarez y volvió a ser campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol.

El festejo de los jugadores de Pablo VI en Alvarez.

En un final tremendo, Pablo VI igualó en Álvarez y se coronó campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol por cuarta vez en su historia. El 0 a 0 ante Unión le alcanzó, mientras que Central, pese a su triunfo ante Coronel Aguirre por 2 a 0, no pudo generar un desempate y quedó como subcampeón.

Unión de Alvarez precisaba ganar para forzar un desempate y Central también precisaba eso para lo mismo, con lo cual para ellos solo podría haber un triple empate. Mientras que Aguirre podía ser campeón si vencía en la Ciudad Deportiva y no lo hacía Pablo VI. Así que fue una definición a dos puntas y con cuatro involucrados.

Pero ante la derrota de Aguirre ante los canallas, los papales tenían la ventaja de que un empate les servía y aguantaron bien el 0 a 0 en Alvarez, pese a los 10 minutos adicionados. De hecho, la gran figura fue el juvenil arquero Lucas Monzón, quien tuvo muy buenas intervenciones ante los ataques locales.

El segundo gol canalla llegó sobre el final también, los jugadores canarios iban sabiendo lo que pasaba y se aferraron al empate con todo, para terminar desatando la fiesta del campeón, dirigido por Damián Pissano.

Al final, los jugadores locales le recriminaron duramente al árbitro, que debió retirarse escolta por la policía.

Pablo VI, también campeón en 2007, 2013 y 2014

Los canarios (como también lo apodan) fueron campeones en 2007 por primera vez en su historia del Gobernador Molinas, el máximo certamen de la Rosarina, de la mano de los hermanos José y Antonio Previti.

Después, en 2013, fue nuevamente campeón del Molinas (bajo la dirección técnica de Silvio Lingiardi) y en 2014 repitió el título, coronándose bicampeón (de la mano otra vez de José y Antonio Previtti) en el estadio Marcelo Bielsa.

Domingo de definiciones en las otras categorías

En la Primera B, en Mitre de Pérez se define uno de los dos ascensos a la A. El local, con 23 puntos, recibe al líder, Defensores de Funes, que cuenta con 25.

El Torito estará muy expectante, porque tiene 23 puntos también, y recibe a General Paz, que con 9 unidades no tiene chances. Defensores Unidos recibe a 1º de Mayo, que con 20 puntos, aún tiene una leve esperanza de ascender.

Y en Primera C, lo más importante se juega en el predio polideportivo de Tiro Federal, donde Bancario, ya habiéndose asegurado el ascenso, recibe a Jorgito Juniors y con un empate es campeón. Club Gran Rosario tiene fecha libre y quieren aprovechar Provincial B y San Roque para descontar.

Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"