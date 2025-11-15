La Capital | Policiales | zona oeste

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Un hombre de 28 años atacó a un vecino, pero fue arrestado escondido en su casa. La familia del agresor jugó un rol clave en la detención

15 de noviembre 2025 · 18:22hs
Detenido en zona oeste por balear a un vecino

Detenido en zona oeste por balear a un vecino

Un hombre fue baleado este sábado por la mañana en barrio Godoy, en la zona oeste. El atacante fue un vecino que terminó detenido luego de un llamado al 911. El agresor había intentado descartar el arma con otro vecino, pero éste lo delató ante la policía, aunque quedó detenido por un pedido de captura vigente.

El ataque fue este sábado cerca de las 7.30. Una mujer alertó que su hermano llegó con una herida de arma de fuego en la mano izquierda. Ambos identificaron al agresor y se dirigieron hasta la casa junto con otra hermana.

Al arribar al lugar, el atacante, identificado como Mario Jesús F., de 28 años, respondió desde adentro de la vivienda con tiros. Si bien no hirió a nadie, los ahuyentó.

Ante la situación violenta, la familia del herido llamó al 911 y la policía llegó junto al móvil del Sies, que diagnosticó una herida superficial en mano izquierda, herida cortante en cuero cabelludo y raspón en mano derecha en el hombre.

Dos detenidos en barrio Godoy

Los uniformados se entrevistaron con la dueña de la vivienda donde se escondía Mario Jesús F., que también era la hermana del agresor. Esta mujer reconoció que su hermano se había peleado con otro y que hubo dos disparos, además indicó que su hermano tenía un arma en la cintura y se había escondido en el dormitorio que tiene en la vivienda. La mujer permitió el ingreso policial y, de esta manera, se dio la detención de Mario Jesús F.

Además, se entrevistó a la madre del detenido que también confirma una pelea previa y permite una requisa en la casa. Allí los policías observan una ventana que comunica al patio de un vecino, identificado como Atilio Avelino A., de 47 años.

Atilio Avelino A. entregó de manera voluntaria un revólver calibre .32 y manifestó que su vecino era conflictivo y que le había pedido que esconda el revólver bajo amenazas. De todas formas, la policía lo detuvo ya que pesaba un pedido de paradero y de arresto sobre él.

Noticias relacionadas
La Intervención Barrial Focalizada implica acciones en distintos ámbitos, incluido el social, para frenar la violencia altamente lesiva en diferentes barrios de Rosario. 

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Un móvil policial en la cuadra en la que hubo dos ataques a tiros en menos de 24 horas.

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Algunas esquinas de La Lata son históricos lugares de venta de drogas. 

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamiento de la PDI tras la detención de otro sospechoso por el ataque al Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Ver comentarios

Las más leídas

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

Lo último

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Olympiacos realizará un scounting camp de fútbol en el country del club Provincial

Olympiacos realizará un "scounting camp" de fútbol en el country del club Provincial

Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

El lunes comenzará el juicio por la muerte de María de los Angeles Paris en la Comisaría 10ª

La docente de 46 años apareció muerta en una oficina en mayo de 2017. Cinco policías van a juicio por los cargos de tortura, homicidio y mal desempeño

El lunes comenzará el juicio por la muerte de María de los Angeles Paris en la Comisaría 10ª

Por Claudio Berón

Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario
La Ciudad

Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades
La Ciudad

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Ovación
Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1
OVACIÓN

Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

Franco Colapinto confesó un sueño que lo desvela como piloto de la Fórmula 1

El desopilante relato de un futbolista sobre el día que Teo Gutiérrez apuntó con un arma al arquero de Racing

El desopilante relato de un futbolista sobre el día que Teo Gutiérrez apuntó con un arma al arquero de Racing

De Newells me llamaron varias veces: la confesión de un gran goleador rosarino

"De Newell's me llamaron varias veces": la confesión de un gran goleador rosarino

Policiales
Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido
Policiales

Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

La Ciudad
Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento
La Ciudad

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

Fotos: se cumplen 19 años de la tormenta de granizo que hizo colapsar a Rosario

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Oroño y las Colectividades

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1
La Ciudad

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando
La Ciudad

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
Economía

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca
POLICIALES

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora