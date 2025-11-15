Zona oeste: baleó a un vecino, amenazó a otro para esconder el arma y terminó detenido

Un hombre de 28 años atacó a un vecino, pero fue arrestado escondido en su casa. La familia del agresor jugó un rol clave en la detención

Un hombre fue baleado este sábado por la mañana en barrio Godoy, en la zona oeste . El atacante fue un vecino que terminó detenido luego de un llamado al 911 . El agresor había intentado descartar el arma con otro vecino , pero éste lo delató ante la policía, aunque quedó detenido por un pedido de captura vigente.

El ataque fue este sábado cerca de las 7.30. Una mujer alertó que su hermano llegó con una herida de arma de fuego en la mano izquierda . Ambos identificaron al agresor y se dirigieron hasta la casa junto con otra hermana.

Al arribar al lugar, el atacante, identificado como Mario Jesús F., de 28 años , respondió desde adentro de la vivienda con tiros. Si bien no hirió a nadie, los ahuyentó.

Ante la situación violenta, la familia del herido llamó al 911 y la policía llegó junto al móvil del Sies , que diagnosticó una herida superficial en mano izquierda, herida cortante en cuero cabelludo y raspón en mano derecha en el hombre.

Dos detenidos en barrio Godoy

Los uniformados se entrevistaron con la dueña de la vivienda donde se escondía Mario Jesús F., que también era la hermana del agresor. Esta mujer reconoció que su hermano se había peleado con otro y que hubo dos disparos, además indicó que su hermano tenía un arma en la cintura y se había escondido en el dormitorio que tiene en la vivienda. La mujer permitió el ingreso policial y, de esta manera, se dio la detención de Mario Jesús F.

Además, se entrevistó a la madre del detenido que también confirma una pelea previa y permite una requisa en la casa. Allí los policías observan una ventana que comunica al patio de un vecino, identificado como Atilio Avelino A., de 47 años.

Atilio Avelino A. entregó de manera voluntaria un revólver calibre .32 y manifestó que su vecino era conflictivo y que le había pedido que esconda el revólver bajo amenazas. De todas formas, la policía lo detuvo ya que pesaba un pedido de paradero y de arresto sobre él.