Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.

14 de noviembre 2025 · 12:20hs
Allanamiento de la PDI tras la detención de otro sospechoso por el ataque al Heca

Foto: Gobierno de Santa Fe

Allanamiento de la PDI tras la detención de otro sospechoso por el ataque al Heca
El quinto sospechoso detenido por la balacera contra el Heca. Lo arrestó PDI en la zona oeste de Rosario.

Foto: Gobierno de Santa Fe

El quinto sospechoso detenido por la balacera contra el Heca. Lo arrestó PDI en la zona oeste de Rosario.

Un hombre de 30 años fue detenido en Felipe Moré al 3400, en la zona oeste de Rosario, por su presunta vinculación con la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) ocurrida el 16 de octubre. Por el ataque al hospital más importante de Rosario, cuatro personas ya fueron llevadas a audiencia imputativa a fines de octubre.

El arresto fue concretado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), según indicaron fuentes del Gobierno provincial. Mientras realizaban tareas de inteligencia en la zona de Felipe Moré y las vías férreas, el personal de PDI identificó a un hombre sobre quien pesaba una orden de detención vigente vinculada directamente a la causa por intimidación pública en el que balearon el Heca.

Tras confirmarse sus datos, los efectivos detuvieron a Mariano Alfredo G., de 30 años, quien fue trasladado a sede de la PDI y será imputado por haber colaborado en trabajos de logística del ataque.

Balacera contra el Heca: detención y allanamiento

Luego de la detención de Mariano G. y por orden de la Fiscalía se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Felipe Moré al 3400 con la finalidad de asegurar evidencias vinculadas al ataque. En la requisa se secuestró un teléfono celular, que será remitido a una pericia técnica.

El cuarto sospechoso detenido por la balacera contra el Heca. Lo arrestó PDI en la zona oeste de Rosario.

El cuarto sospechoso detenido por la balacera contra el Heca. Lo arrestó PDI en la zona oeste de Rosario.

>> Leer más: Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Las medidas judiciales fueron ordenadas por el fiscal Franco Tassini del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y participaron agentes de la Brigada de Violencias Altamente Lesivas de la PDI y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata.

Los fiscales Franco Tassini y Ernesto Ducasse ya acusaron al presunto autor de los disparos y a tres sospechosos que prendieron fuego parte de la moto utilizada para el ataque.

Cómo fue la balacera contra el Heca

El ataque al Heca sucedió la tarde del 16 de octubre. Cerca de las 17.30, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del hospital más importante de Rosario. El incidente sucedió en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad. Esa no fue la primera vez que el nosocomio sufría una balacera. El 13 de diciembre de 2023 hubo un hecho similar.

El ataque del 16 de octubre no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur

