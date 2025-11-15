Turismo Carretera: Mariano Werner se puso en clima con una pole pasada por agua en Toay

La lluvia protagonizó la clasificación del TC en Toay y Mariano Werner sacó máximo provecho en piso seco. Zafó Agustín Canapino, perdió muchísimo Matías Rossi

Mariano Werner aprovechó el piso seco en Toay para soñar con poder pelear el título del Turismo Carretera.

Mariano Werner no se da por vencido y en Toay logró la pole position con la ilusión de descontarle mucho al líder Agustín Canapino , en la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El agua fue gran protagonista y el Zorro de Paraná hizo su registro en piso seco. Este domingo, series y final.

Werner ya había sido más rápido en los entrenamientos, así que probablemente hubiera logrado la pole si no hubiera aparecido el agua que condenó a tres de los cinco grupos clasificatorios. Pero claramente algunos fueron muy perjudicados, como el caso del escolta Matías Rossi.

El entrerriano levantó la puntería en su tierra, Paraná, donde quedó tercero, pero está a 85 puntos del puntero Canapino, que no quedó tan lejos: 7º. En cambio Rossi (2º, a 47 puntos) clasificó con el asfalto mojado, luego de que la noche se viniera sobre Toay, con su descarga de intensa lluvia. El Granadero quedó 33º, a 14 segundos de la pole.

Werner, además, ya tiene la victoria obligatoria (en el Cabalén), pero está claro que precisa ganar. Mientras que Mauricio Lambiris, el más cerca a Canapino (80,5) entre los que ya ganaron, clasificó 8º. Santiago Mangoni, tercero en el campeonato a 51,5, precisa el triunfo y clasificó 10º.

El 4º, Marcos Landa, quedó 23º y el 5º, el campeón Julián Santero, está en un expectante 5º lugar. Ninguno de ellos ganó.

A los pilotos de la región los afectó la lluvia. El parejense Facundo Ardusso fue 22º y el de Villa Minetti, Ignacio Faín, 38º.

Que pasó en el TCP en Toay

El pibe de Guatimozín, Marcos Dianda (147,5), no le afloja rumbo al título y quedó con pole del Tc Pista, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal. Claro que segundo fue su escolta y ganador de Paraná, Nicolás Moscardini (130).

El que no pudo recuperar nunca el nivel de la fase regular es el rosarino Thomas Ricciardi, quien tiene la victoria obligatoria pero quedó 17º.

El de Reconquista, Gaspar Chansard, que aún no ganó, clasificó 11º. Y el de Rufino Faustino Cifre, quedó 16º.

Un nuevo flojo parque del TCP, con apenas 20 autos en pista.